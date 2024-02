Alcaraz si esprime sulla questione GOAT e rivela: "Federer, Djokovic e Nadal... "

© Marcelo Endelli/Getty Images

"I numeri dicono che Novak Djokovic è quello che ha vinto più di tutti. Se è il più forte della storia? Sì, per me lo è. Per quello che ho visto io, lo è" . Nelle ultime settimane, si è parlato molto delle dichiarazioni rilasciate da Rafael Nadal sulla questione GOAT al programma 'El Objetivo' .

Lo spagnolo, prendendo in considerazione le statistiche, ha spiegato che Djokovic è il più forte della storia in base ai risultati conseguiti e al livello espresso con continuità nel corso degli anni.

Carlos Alcaraz si esprime sulla questione GOAT e rivela: "Per me... "

Commentando le affermazioni del suo connazionale in un'intervista esclusiva concessa al quotidiano Marca, Carlos Alcaraz si è espresso sul tanto discusso argomento.

"Ognuno ha la propria percezione delle cose. Per alcuni è Djokovic il migliore, per altri Rafa e per altri ancora Roger Federer. Rafa ha detto che è Djokovic il migliore considerando i numeri, e anche io la penso così.

Per i numeri Djokovic è il migliore della storia, su questo non ci sono dubbi. Penso che la questione GOAT vada oltre i numeri però. Per me sono tutti e tre i migliori della storia" , ha spiegato il campione in carica di Wimbledon prima di soffermarsi sulla possibilità di sfidare Nadal al Roland Garros quest'anno.

"Certo che mi piacerebbe, in qualsiasi torneo. Vorrei affrontarlo ancora una volta. Sarebbe incredibile incontrarlo di nuovo sul campo" . Alcaraz esaudirà il suo desiderio nella partita di esibizione "The Netflix Slam" che si disputerà a Las Vegas, ma il suo obiettivo è trovare dall'altra parte della rete Nadal in un evento ufficiale del Tour.