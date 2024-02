Andrea Vavassori si regala una sfida con Carlos Alcaraz: "Mi piace essere sfavorito"

© Clive Brunskill/Getty Images

Marrakech nel 2023 e ora l'Atp 250 di Buenos Aires. Sono diventati due i tornei in cui Andrea Vavassori è stato capace di spingersi almeno fino ai quarti di finale nel tabellone principale di singolare. Dai turni di qualificazione il tennista italiano si è reso protagonista fino a questo momento di un bel percorso netto caratterizzato da 4 importanti vittorie sulla terra rossa: dopo aver regolato l'amico Andrea Pellegrino e il brasiliano Thiago Monteiro, l'azzurro ha dominato l'esordio nel main draw col sudamericano Thiago Seyboth Wild, che è ricordato per aver sconfitto Daniil Medvedev nell'ultima edizione del Roland Garros.

Un altro colpo è arrivato giovedì contro la testa di serie numero 7 Laslo Djere, che si è dovuto alla fine arrendere in due set al giocatore 28enne. A fine match il numero 152 del mondo ha espresso le sue considerazioni nell'intervista sul campo ai microfoni dell'Atp Tour: "Dalle qualificazioni ai quarti…è davvero una sensazione incredibile.

Ho giocato molto bene già in Australia e infatti a Melbourne ho raggiunto la finale in doppio insieme a Simone Bolelli. Questo mi ha dato sicuramente tanta fiducia. Giocare il doppio mi aiuta a crescere e a migliorare anche in singolare" ha commentato.

Il prossimo match sarà durissimo

È un periodo positivo per Vavassori, che si è guadagnato anche la possibilità di affrontare il secondo della classifica mondiale Carlos Alcaraz, campione in carica in Argentina.

L'italiano ha parlato durante l'intervista della prossima battaglia che lo attende: "Tutto sommato mi piace essere sfavorito" ha dichiarato con un sorriso l'italiano, che non era ancora sicuro al 100% di sfidare proprio il talentuoso spagnolo già vincitore di 2 titoli Slam.

Carlitos ha battuto al debutto l'argentino Carabelli e lo ha raggiunto ufficialmente ai quarti, in programma venerdì.