"Sono molto competitivo e questo è ciò che mi spinge ai massimi livelli per cercare di essere allo stesso livello dei Big Three. La verità è che sogno in grande e voglio essere il migliore della storia.

I 24 Slam di Novak Djokovic rappresentano un traguardo che voglio raggiungere a fine carriera" . Carlos Alcaraz, nel corso del Media Day del torneo di Buenos Aires, non ha nascosto le sue grandi ambizioni e ha ammesso quello che è il suo vero obiettivo: diventare il più forte della storia.

Lo spagnolo ha menzionato i Big Three senza utlizzare giri di parole: sono Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal i tre esempi che vuole seguire per entrare nella leggenda.

Carlos Alcaraz rivela: "Ecco cosa ruberei a Federer, Djokovic e Nadal"

In un'intervista al quotidiano Olè, Alcaraz ha svelato i colpi che "ruberebbe" ai Big 3.

"Prendo la risposta di Djokovic, il servizio di Federer e il dritto di Nadal" , ha detto l'ex numero uno del mondo. Il fenomeno di Murcia parteciperà per la prima volta in carriera alla Laver Cup, che si disputerà a Berlino dal 20 al 22 settembre.

Alcaraz rappresenterà il Team Europe e potrà trascorrere del tempo con Federer, presente all'evento in quanto ideatore. "Non so se chiederò a Roger qualche consiglio, ma spero di riuscire a pensare a qualcosa da dirgli( ride, ndr) .

Quello che sono sicuro è che diventerò molto nervoso, questo è chiaro. Vorrei avere un po' di tempo per parlare con lui, non ne ho mai avuto la possibilità e mi farebbe molto piacere" .