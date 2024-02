La rivelazione di Luciano Darderi dopo la vittoria: "Carlos Alcaraz mi ha scritto"

© Cordoba Open

Un trionfo che ricorderà sicuramente per tutta la stagione (e non solo). Luciano Darderi è già tornato in campo ma ha ancora in mente il grande trionfo all'Atp 250 di Cordoba, che rappresenta il suo primo titolo nel circuito maggiore.

L'affermazione ha portato alla luce la storia e le ambizioni del tennista italiano, che sta provando a sfruttare questa carica aggiuntiva per fare bene anche al 250 in programma a Buenos Aires. Il 22enne ha già sconfitto Navone al debutto e ora cercherà di superare nuovamente, a distanza di pochi giorni, l'argentino Sebastian Baez: "È stata una partita molto dura, fisicamente mi ha stancato.

Ma sono salito tanto mentalmente e la finale l'ho poi giocata tranquillo, mi sono solo un po' innervosito nel secondo set" sono le parole rilasciate in un'intervista a SuperTennis. Ora non ha voglia di fermarsi: "So che ci posso credere, posso fare belle cose nel circuito Atp.

Sento di aver fatto un bel salto e sono contento di essere arrivato qui dopo un torneo lungo e di aver battuto subito 6-2, 6-1 Navone, con cui avevo giocato già due volte ed ero stato tanto in campo".

Il messaggio 'inaspettato' da Alcaraz

Darderi ha ammesso durante l'intervista di aver ricevuto un complimento particolare proprio da Carlos Alcaraz dopo la vittoria a Cordoba: "Ci conosciamo da tanto, abbiamo giocato molti tornei inseme.

È stato molto gentile, ricevere un messaggio da un campione come lui vuol dire tanto". Sui prossimi impegni: "A marzo avevo in programma di giocare dei Challenger, ora so che sono dentro Miami. Conservando questa classifica, posso entrare anche al Roland Garros e a Wimbledon. Per me era un sogno giocare al Foro, sono molto vicino a realizzarlo".