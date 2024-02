Carabelli e il sogno di affrontare Carlos Alcaraz: "Un premio per il lavoro fatto"

© Marcelo Endelli/Getty Images

La favola di Camilo Ugo Carabelli, l’uomo che affronterà Carlos Alcaraz in casa propria. Il tennista argentino all’Atp 250 di Buenos Aires sta vivendo un vero e proprio sogno: dopo aver superato due turni di qualificazione, Carabelli ha battuto al primo turno il peruviano Varillas, guadagnandosi la possibilità di affrontare, in casa, il numero due del mondo.

Un sorteggio sfortunato per il numero 134 del ranking, che in conferenza stampa ha definito “un premio” per i suoi risultati la possibilità di affrontare il due volte campione slam di fronte al proprio pubblico.

Le parole di Camilo Ugo Carabelli

Il 24enne nativo di Buenos Aires ha commentato così il successo al primo turno: “È stato un match molto importante per me, qui a Buenos Aires, avevo la famiglia e gli amici che venivano a vedermi, ho sentito che era un'ottima opportunità.

Ero molto preparato, anche se sapevo che Juanpi (Varillas) era un avversario molto duro, sapevo di dover fare molto bene per batterlo. Ero molto nervoso prima dell'inizio del match, lui stava giocando molto e c'era in palio il biglietto per il secondo turno.

Era davvero il biglietto per giocare contro Alcaraz”. Carabelli ha poi parlato della sua prossima sfida contro Alcaraz. "In quel momento il sorteggio non era stato effettuato, quindi non potevo immaginare una cosa del genere.

La verità è che ero fiducioso di superare le Qualificazioni, stavo giocando bene, ho vinto un Challenger la scorsa settimana, quindi erano una serie di cose che mi lasciavano ben sperare. Giocare giovedì contro l'Alcaraz è un premio per come abbiamo lavorato con la mia squadra negli ultimi tempi" ha dichiarato l’argentino.

Il padrone di casa cercherà di viversi al meglio l’esperienza: “La prima volta che ho giocato su questo campo è stato in una finale G1 o G3 juniores, ricordo di aver perso in modo netto contro Etcheverry.

Ora la strada è lunga fino a giovedì, anche se so che sarà pazzesca. L'anno scorso ho avuto l'occasione di giocare contro Lajovic, e anche in quel caso il campo era pieno, anche se era perché Alcaraz giocava dopo.

Cerco di prendermela comoda, senza mettermi ulteriore pressione”. L'uomo che ha cambiato la sua carriera è il suo nuovo coach. "Ho cambiato allenatore nove mesi fa, ora lavoro con Charly Berlocq. Lui è molto intenso, io sono molto più rilassato, ma credo che formiamo un'ottima squadra, lui va molto d'accordo con me.

Da quando sono con lui ho capito cosa significa lavorare seriamente, cosa significa essere un tennista, cosa significa vivere assolutamente per il tennis, cosa che prima non facevo. Gli sarò sempre grato per avermi fatto capire questa parte del tennis” ha concluso l’argentino.