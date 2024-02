Carlos Alcaraz: "Tennis in Arabia Saudita? Nadal è stato criticato, ma... "

© Clive Brunskill/Getty Images

Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo. Dopo la deludente eliminazione ai quarti di finale degli Australian Open, il tennista spagnolo sarà la testa di serie numero uno sulla terra dell’Atp 250 di Buenos Aires.

Il 20enne di Murcia proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno contro Cameron Norrie, nel primo dei sei titoli conquistati nella passata stagione. In conferenza stampa lo spagnolo è stato interrogato su un tema caldo come quello dell’emergere dell’Arabia Saudita nel mondo del tennis, dopo la sua decisione di partecipare al faraonico torneo di esibizione "6 Kings Slam”.

Alcaraz ha inoltre parlato del ruolo di Rafa Nadal come ambasciatore del tennis in questo Paese.

Le dichiarazioni di Carlos Alcaraz

Alcaraz ha lodato il calore e l’atmosfera che si respirano in Argentina. “L’anno scorso ho disputato il torneo di Buenos Aires perché non giocavo da tempo e volevo mettere minuti nelle gambe.

Per me è stato un torneo incredibile e ho deciso di tornare qui per difendere il titolo. L’energia che si percepisce è speciale e consiglio a tutti gli altri tennisti di provare almeno una volta a giocare in Sud America” ha dichiarato il numero del mondo, che ha aggiunto: “La mia routine non è cambiata dopo gi infortuni.

Ho migliorato alcuni aspetti dei miei allenamenti, soprattutto fuori dal campo: alimentazione, riposo. Prima, anche a causa della mia età, mi sfuggivano alcuni dettagli”. Il giovane campione spagnolo ha spiegato come l’espansione mondiale del tennis sia un bene per l’intero movimento: "È positivo per il tennis che ci siano più sedi, che i Paesi in cui andiamo a giocare si stiano aprendo un po'

L'Arabia è un Paese che si sta evolvendo molto velocemente in tutti i sensi, come Paese e nel mondo dello sport: ci sono molti eventi di calcio, di boxe, ora di tennis... Penso che sia un bene per lo sport in generale.

Non so fino a dove arriveremo, ma si sta evolvendo molto”. Alcaraz ha infine parlato del ruolo di ambasciatore del tennis di Nadal. “Riguardo a Rafa, è vero che ho sentito persone che lo hanno criticato, ma alla fine Rafa ha deciso di firmare come ambasciatore.

Non credo sia sbagliato: se ho capito bene, ha firmato come ambasciatore del tennis. È un Paese che si sta sviluppando, che si sta aprendo al mondo dello sport, e quale modo migliore di Rafa per essere colui che può espandere il mondo dello sport in luoghi dove non è mai stato praticato prima.

Noi giochiamo e cerchiamo di attirare più persone a giocare a tennis e non c'è persona migliore di Rafa per espandere questo mondo” ha concluso lo spagnolo.