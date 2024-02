Alcaraz: "Meglio l’oro olimpico che il Roland Garros. Doppio con Nadal? Spero... "

© Clive Brunskill/Getty Images

"Roland Garros o medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024? " . È stata questa la domanda che un giornalista ha posto a Carlos Alcaraz nel Media Day del torneo ATP 250 di Buenos Aires. Il 20enne di El Pamar non ha esitato nemmeno un secondo e la sua risposta ha sorpreso tutti in sala stampa.

"Direi il titolo olimpico. Per me sarebbe un sognare vincere una medaglia per il mio Paese: conquistare l'oro è una delle cose più grandi che ti possano capitare nel mondo dello sport. Ma certo non mi dispiacerebbe vincere anche il Roland Garros, non voglio mentirvi" , ha detto Alcaraz.

"Roland Garros o medaglia d'oro? " - Carlos Alcaraz non ha dubbi

La speranza di Alcaraz è quella di poter giocare il torneo di doppio con Rafael Nadal. "Sarei molto entusiasta di poter giocare con Rafa, ma mancano ancora diversi mesi e sia io che lui dovremmo verificare le nostre condizioni in quel periodo.

Speriamo di poterlo fare, perché sarebbe un sogno poter giocare con lui in doppio alle Olimpiadi" , ha rivelato lo spagnolo al quotidiano Olè. Lo scorso anno, a Parigi, Alcaraz ha dovuto fare i conti con i crampi proprio nel momento in cui era riuscito a pareggiare i conti nella semifinale contro Novak Djokovic.

Il fenomeno di Murcia non ha potuto più competere al massimo delle sue potenzialità e ha perso in quattro set. "Conto in sospeso con il Roland Garros? Uno Slam è uno Slam. Ovviamente è un torneo che vorrei vincere.

Spero di migliorare il risultato dello scorso anno, ma non credo rappresenti una spina nel fianco. Sogno di vincerlo, ma è come qualsiasi altro Slam per me" .