Alcaraz: "Voglio raggiungere i 24 Slam di Djokovic ed essere il migliore di sempre"

La mentalità di Carlos Alcaraz è quella dei grandi campioni. Il suo odio per la sconfitta e la sua voglia di diventare il migliore della storia sono probabilmente i due principali fattori che gli hanno permesso di raggiungere tali risultati in così poco tempo.

Lo spagnolo ha già conquistato due tornei del Grande Slam - il primo agli US Open nel 2022 e il secondo a Wimbledon nel 2023 - ed è diventato il più giovane numero uno di sempre stabilendo un incredibile record.

Non bisogna quindi meravigliarsi quando afferma nelle sue interviste di voler essere il più forte in assoluto e puntare al numero di Major vinti da Novak Djokovic. Il campione serbo ha aggiunto in bacheca il 24esimo Slam nella scorsa edizione degli US Open: una statistica che Alcaraz vorrebbe replicare se non addirittura superare.

Alcaraz: "Voglio raggiungere i 24 Slam di Djokovic ed essere il migliore della storia"

"Continuo a pensare ai 24 Slam di Nole. Credo che in questo momento lui e Jannik Sinner siano i giocatori da battere. Stanno esprimendo un altissimo livello e sono pochi i giocatori che possono batterli.

Ma sono un ragazzo ambizioso e sogno in grande. I 24 Slam di Djokovic rappresentano un traguardo che voglio raggiungere a fine carriera. Bisogna aspettare e vedere in che posizione sarà tra qualche anno, ma è inevitabile pensarci" , ha rivelato Alcaraz nel corso del Media Day del torneo ATP 250 di Buenos Aires e in un'intervista concessa al quotidiano Olé.

"Sono molto competitivo e questo è ciò che mi spinge ai massimi livelli per cercare di essere allo stesso livello dei Big Three. La verità è che sogno in grande e voglio essere il migliore della storia" . Alcaraz tornerà in campo in Argentina, dove proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.