Carlos Alcaraz: "Novak Djokovic e Jannik Sinner sono i rivali da battere"

© Marcelo Endelli/Getty Images

Carlos Alcaraz non ha ancora aggiornato il suo palmarès dopo aver conquistato per la prima volta Wimbledon battendo in un'epica finale Novak Djokovic. Lo spagnolo ha raggiunto ottimi risultati - si è spinto fino alle semifinali sia agli US Open che alle Nitto ATP Finals - ma non è riuscito a esprimere il suo miglior tennis con continuità.

La sconfitta subita contro Alexander Zverev ai quarti di finale degli Australian Open ha evidenziato più di altre partite questa tendenza a distrarsi e lasciare campo all'avversario nel corso di un match. Alcaraz ha scelto Buenos Aires per ripartire e lanciato un chiaro messaggio in conferenza stampa parlando dei suoi due diretti rivali: Djokovic e Jannik Sinner.

Alcaraz: "Djokovic e Sinner sono i rivali da battere"

"Sono successe molte cose dall'ultima volta che ho giocato qui: è stato un anno fantastico. Il mio livello attuale è buono, sono fiducioso. Mi sento molto bene fisicamente.

Penso che Djokovic e Sinner siano i rivali da battere, non c'è dubbio. Alexander Zverev è avanti negli scontri diretti contro di me, quindi anche lui è un rivale che ho in mente. Ma credo che Djokovic e Sinner siano al top in questo momento" , ha dichiarato lo spagnolo prima di ribadire le sue grandi aspirazioni nel mondo del tennis.

"Sono un ragazzo molto competitivo e ambizioso. Voglio vincere sempre tutto (ride, ndr) . Questa motivazione mi spinge ad allenarmi al massimo livello. Vedere Djokovic lassù, i giocatori che vincono i grandi tornei, è qualcosa che mi motiva per poter essere al loro stesso livello.

Anche parlando dei Big Three, voglio avvicinarmi a loro. Sono un ragazzo che sogna in grande. Il mio obiettivo è essere il migliore della storia. Questo è ciò che mi motiva a dare il 100% ogni giorno" .