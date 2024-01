© Cameron Spencer/Getty Images

Il cammino di Carlos Alcaraz agli Australian Open si è interrotto ai quarti di finale. Il tennista spagnolo non ha vissuto una delle sue migliori giornate e ha perso in quattro set contro Alexander Zverev. Troppi gli errori commessi nei momenti importanti della partita e le occassioni fallite nel quarto set; un set che avrebbo potuto riaprire definitivamente i conti.

Alcaraz ha analizzato con molta lucidità la partita in conferenza stampa e riconosciuto di non aver espresso lo stesso livello mostrato nei precedenti turni.

Carlos Alcaraz: "Sono dispiaciuto. Jannik Sinner può battere Novak Djokovic"

“Sono grato di aver giocato un grande tennis alla fine del terzo set.

All’inizio del quarto, però, non sono stato in grado di esprimere lo stesso livello. È stato un peccato, ma ho comunque trovato il modo di brekkarlo e restare in partita. Non ho sfruttato le mie occasioni.

Ho avuto molti alti e bassi e non ho servito bene. Lui ha risposto bene e non è stato facile gestire la pressione nei miei turni di battuta. Devo migliorare e continuare a lavorare. Vedremo quello che accadrà in futuro" , ha detto Alcaraz prima di soffermarsi sulle sue aspettative e sull'assenza nel suo box di Juan Carlos Ferrero.

L'allenatore spagnolo non ha potuto seguire in Australia il suo allievo a causa intervento in artroscopia al ginocchio sinistro . "È stato un grande torneo per me: ho raggiunto i quarti di finale e giocato un ottimo tennis.

Sono dispiaciuto e triste per il livello espresso oggi, perché ho fatto molto meglio nei turni precedenti. Non ho servito con le stesse percentuali delle altre partite. Ma lascio il torneo felice in generale. I quarti di finale rappresentano un buon risultato, non quello che cerco e voglio ma non è male.

Avevo molta fiducia prima di questa partita. Ha influito l’assenza di Ferrero? No. Stavo giocando un ottimo tennis anche senza di lui. Mi fido al 100% delle persone presenti nel mio box in Australia" . Alcaraz ha infine parlato dei quattro semifinalisti e, in particolare, del match tra Novak Djokovic e Jannik Sinner.

"Penso che tutti i giocatori presenti in semifinale possano battere Djokovic. Non è facile superare Novak in qualsiasi torneo, ma in uno Slam è ancora più difficile. Ma deve affrontare Sinner, che sta esprimendo un tennis incredibile.

Non ha ancora perso un set in questo torneo, questo significa che ha le capacità per battere Novak. Guarderò la partita, ovviamente” .