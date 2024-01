Carlos Alcaraz rullo compressore negli Slam: il dato impressionante

© Cameron Spencer/Getty Images

È un cammino quasi perfetto quello che ha portato Carlos Alcaraz ai quarti di finale degli Australian Open, dove ad attenderlo ci sarà Alexander Zverev. Tre vittorie schiaccianti, un solo set concesso ad un ottimo Lorenzo Sonego al secondo turno e un dominio che testimoniano le ambizioni importanti del tennista spagnolo, intenzionato a conquistare il suo terzo titolo in carriera, il primo in Australia.

L’incredibile costanza di risultati del tennista murciano negli slam dall’inizio della sua carriera sono suggellati da una statistica straordinaria. Il 20enne spagnolo ha infatti debuttato nei tornei del Grande Slam tre anni fa, agli Australian Open 2021, dopo aver superato le qualificazioni e da quel momento è il terzo giocatore con il maggior numero di vittorie in questa categoria di eventi.

Nelle 12 partecipazioni ai major, Alcaraz ha raggiunto per tre volte i quarti (compresa questa edizione degli Australian Open), due le semifinali ed ha trionfato per due volte (Us Open 2022 e Wimbledon 2023), collezionando ben 45 successi e 9 sconfitte.

Meglio di Carlitos hanno fatto soltanto Daniil Medvedev (49 vittorie) e l’irraggiungibile Novak Djokovic, le cui 69 partite vinte hanno fruttato addirittura 7 titoli. C’è da notare che il tennista spagnolo abbia saltato per infortunio gli Australian Open 2023, mentre il numero uno serbo è stato assente allo slam australiano nel 2022 (causa vaccino) e per la stessa ragione negli Us Open dello stesso anno, torneo vinto proprio da Alcaraz.

Carlos Alcaraz has made his Grand Slam debut at the Australian Open 2021, when he was 17 years old



Most Grand Slam wins since that moment - men's singles

🥇Djokovic 69

🥈Medvedev 49

🥉Alcaraz 45 pic.twitter.com/vvWyOciqyY — Mario Boccardi (@marioboc17) January 22, 2024

Il percorso di Carlos Alcaraz agli Australian Open 2024

Il numero due del seeding arriva ai quarti di finale a Melbourne con un percorso piuttosto netto.

Dopo essersi imposto in tre set al primo turno contro il francese Richard Gasquet, Alcaraz ha avuto qualche difficoltà di troppo per superare Lorenzo Sonego, lasciando per strada un set e chiudendo al tiebreak del quarto.

Passeggiata di salute poi contro il cinese Shang, match durante il quale lo spagnolo è rimasto in campo soltanto 1 ora e cinque minuti a causa del ritiro dell’avversario nel terzo set, dopo essere riuscito a portare a casa soltanto due game.

Agli ottavvi infine un’altra netta vittoria, contro il serbo Kecmanovic, per lanciare il 20enne verso un quarto di finale tutt’altro che scontato contro Zverev.