Nuovo traguardo importante per Carlos Alcaraz: è il quarto più giovane della storia

Un campione che vuole provare a battere tutti i record di precocità. Carlos Alcaraz è tornato in forma e nuovamente a fare la differenza agli Australian Open, il primo esame ufficiale della nuova stagione. Per la prima volta in carriera lo spagnolo ha superato il terzo turno a Melbourne e lunedì ha centrato agli ottavi di finale un'altra vittoria netta contro il serbo Miomir Kecmanovic.

Con questo risultato il giovane 20enne è riuscito a ottenere l'obiettivo di raggiungere i quarti in tutti gli appuntamenti del Grande Slam: nel 2022 ha saputo spingersi al Roland Garros e agli Us Open, ai quali alla fine ha saputo portarsi a casa il trofeo; nel 2023 è arrivata l'altra incredibile e indimenticabile vittoria a Wimbledon; il cerchio si è completato nel 2024 in Australia.

Solo tre giocatori in carriera hanno anticipato Alcaraz nel conquistare questo traguardo. Il più giovane della storia è stato la leggenda tedesca Boris Becker a 18 anni e 9 mesi, seguito dal campione spagnolo Rafael Nadal (20 anni e 7 mesi).

Sul podio per un solo mese di differenza Novak Djokovic (20 anni e 8 mesi), che per questioni di giorni è davanti al numero 2 del mondo in questa particolare e interessante classifica.

Carré de 1/4 pour Carlos Alcaraz !



📊 A 20 ans et 262 jours, Carlos Alcaraz est le 4ème plus jeune joueur de l'ère Open ayant réussi à se qualifier en 1/4 de finale des quatre tournois du Grand Chelem :

1⃣ Boris Becker 🇩🇪 18 ans et 9 mois

2⃣ Rafael Nadal 🇪🇸 20 ans et 7 mois

3⃣… pic.twitter.com/VTdPtcLJDk — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) January 22, 2024

Carlos Alcaraz non vuole però accontentarsi a Melbourne: mercoledì proverà a staccare il pass per le semifinali battendo l'ostico Sascha Zverev. In semifinale si dovrebbe poi ritrovare il russo numero 3 al mondo Daniil Medvedev.