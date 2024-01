Zverev: "Alcaraz avvantaggiato? Sì ma non sono completamente morto come agli US Open"

© Julian Finney/Getty Images

Con la vittoria su Cameron Norrie, il tedesco Alexander Zverev tornerà a disputare un quarto di finale agli Australian Open a distanza di 3 anni da quelli persi nel 2021 contro Novak Djokovic. Zverev ha trionfato sul britannico nel super tie-break del quinto set con il punteggio di 7-5 3-6 6-3 4-6 7-6 (3) e si contenderà un posto in semifinale contro la testa di serie numero 2 Carlos Alcaraz.

Zverev parla del match che lo attenderà contro Alcaraz

Il teutonico, nella conferenza post-partita, ha parlato delle proprie condizioni e della sfida che lo attende. “Mi sento come se avessi giocato il miglior tennis nel tie-break del quinto set.

Penso che sia stato estremamente importante. Per gran parte della partita ovviamente non mi sentivo bene in campo. Non stavo colpendo la palla bene come avevo fatto nella partita precedente. Sì, alla fine ho vinto e sono ai quarti di finale, cosa di cui sono molto felice.

Se giochi meno sei più fresco, ma mi sento bene. Non sono come agli US Open dove ero completamente morto. Sono stanco, certo, perché ho vinto 7-6 nel quinto set due volte nelle ultime tre partite ma non sono completamente esausto.

Non sono nello stesso stato fisico in cui ero agli US Open. Mi aspetto che sia molto diverso, a dire il vero” ha sottolineato il classe 1997. Zverev si è soffermato sulla sospensione nel terzo set del match odierno affermando: “Non so di cosa si trattasse.

Ho sentito che è successa la stessa cosa alla JCA o alla Kia Arena. Ovviamente succedono molte cose nel mondo e accadono molte cose piuttosto brutte. Capisco che alcune persone siano frustrate”. Il nativo di Amburgo si è concentrato sull’avversario odierno.

“Cameron se riesce a giocare in questo modo, sicuramente migliorerà. Incredibilmente aggressivo, colpiva la palla molto presto. Di solito lo fa con il rovescio, non tanto con il diritto. Oggi lo ha fatto con il dritto e per la prima volta ho pensato che il suo dritto fosse migliore del rovescio “ ha confessato il vincitore di 5 Masters 1000.

Infine, ha concluso dicendo: “Mi è stato chiesto di far parte del consiglio dei giocatori, non mi sono candidato. Penso che ci siano alcune questioni su cui noi dell’ATP vogliamo davvero concentrarci. Alcune sono il formato Coppa Davis e il programma dei nostri tornei.

Penso che giocare 11 mesi e mezzo o 11 mesi all'anno sia troppo secondo me. Avere più 500 eventi, avere forse più eventi Masters è una grande opportunità per i giocatori ma penso anche che tutto ciò forse sta sfuggendo di mano e anche un po' troppo”.