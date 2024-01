Carlos Alcaraz in fiducia: "Ho sensazioni simili a Wimbledon, miglioro in ogni match"

© Cameron Spencer/Getty Images

Per la prima volta in carriera Carlos Alcaraz raggiunge i Quarti di finale agli Australian Open e lo spagnolo appare più in forma che mai. Nessun problema per battere il serbo Miomir Kecmanovic, sfida con la vittoria netta del murciano che prosegue la lotta al numero uno al ranking Atp.

Un calendario non impossibile e ora però il primo grande rivale insidioso, il tedesco Alexander Zverev, tennista che lo ha battuto in quel di Torino. Va detto che i due si sono affrontati anche agli US Open e in quell'occasione è stato Alcaraz a vincere senza problemi.

La pratica Kecmanovic è durata meno di due ore, Carlos ha chiuso con il risultato di 6-4;6-4;6-0. Complice un tabellone che potrebbe vederlo solo in finale contro Djokovic o contro il nostro Jannik Sinner, Alcaraz è uno dei principali favoriti per il titolo, un titolo che gli consentirebbe di tornare tra l'altro al numero uno delle classifiche mondiali.

Nel post gara il talento spagnolo ha parlato così, rilasciando interessanti dichiarazioni: "Arrivare qui è una bella sensazione, questo torneo è davvero fantastico. Sono orgoglioso del livello a cui sto giocando, sarà un quarto davvero difficile contro Sascha.

Spero di raggiungere almeno la semifinale, ma vedremo cosa accadrà nel prossimo match. Il mio livello di gioco? È bello avere questo livello neo big match e ogni giorno che gioco mi sento sempre meglio. Arrivo ai Quarti con molta fiducia e spero di prendere tutto questo come un vantaggio.

Spero di giocare ancora meglio contro Sascha. Qui come a Wimbledon? Beh, cemento ed erba sono completamente diversi, ma il processo è simile se non lo stesso. Non ci ho pensato, ma è così. Zverev? Parliamo di un grande tennista e già ha giocato grandi sfide qui, mi piace giocare contro di lui e devo offrire il mio miglior livello per vincere.

L'ultima volta ho perso e quindi devo migliorare rispetto a quel match, mi godrò la partita e spero di vincere l'incontro", ha chiuso così la conferenza stampa lo spagnolo.