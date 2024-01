Nuovo record di precocità per Carlos Alcaraz: prima apparteneva a Bjorn Borg

© Cameron Spencer/Getty Images

Con il match vinto contro il cinese Shang, Carlos Alcaraz ha stabilito un nuovo record, l’ennesimo di precocità. Il talento spagnolo il più giovane giocatore dell'Era Open a raggiungere gli ottavi di finale in sette edizioni consecutive di un Grande Slam.

Numeri impressionanti se si considera che ha solo 20 anni, e può contare in bacheca già un titolo Us Open e Wimbledon. Il record apparteneva precedentemente a Bjorn Borg che riuscì in questa impresa tra il Roland Garros 1975 e Wimbledon 1977, quando la leggenda svedese compì 21 anni.

7 - Carlos Alcaraz is the youngest player in the Open Era to reach the Round of 16 for seven consecutive Grand Slam appearances - the previous record was held by Bjorn Borg between Roland Garros 1975 and Wimbledon 1977.

