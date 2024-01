Miomir Kecmanovic non teme Carlos Alcaraz: "Giocherò liberamente e ci proverò"

© Julian Finney/Getty Images

Miomir Kecmanovic, dopo aver domato lo statunitense Tommy Paul in 5 set (con un 6-0 finale), è pronto ad affrontare e a dare del filo da torcere al numero 2 del mondo Carlos Alcaraz. In conferenza stampa il tennista serbo ha evidenziato la sua felicità per la vittoria al terzo turno degli Australian Open: "Sembra che sarebbe stata la mia giornata, sono stato più fortunato e alla fine ho giocato alla grande.

Sono molto felice di essere di nuovo agli ottavi" ha dichiarato. Dopo una battaglia comunque dura a livello fisico, i giornalisti hanno anche chiesto al giocatore quanto fosse stanco: "Forse si sente un po' la stanchezza ma ho lavorato tanto e queste tre partite ne sono la prova.

Sono preparato, mi sento bene".

Il prossimo avversario e la top 10

Il 24enne di Belgrado ha dato le sue considerazioni sulla prossima sfida, in programma lunedì, contro il giovane 20enne iberico: "Non sarà facile, sta giocando in maniera incredibile.

Abbiamo disputato una partita due anni fa ma dopo ha fatto tanto, è stato numero uno al mondo, quindi sarà sicuramente difficile. Spero di poter giocare il mio miglior tennis e poi vedremo cosa succederà.

Penso che sia molto aggressivo e questo è ciò che gli fa guadagnare più punti. Quando ci sono momenti complicati e decisivi, Carlitos ci prova sempre. Sarà qualcosa da tenere a mente durante l'incontro.

Giocherò liberamente e ci proverò. Devo stare attento a tutto, lui è un tennista completo e io devo essere al 100%". Il sogno è la top 10? Ecco il pensiero di Kecmanovic: "In questo momento la cosa più importante per me è che ho davvero voglia di tornare dove ero, di poter fare un passo avanti.

Voglio sfondare. Sono stato negli anni tra i primi 30, 40 e 50 nel ranking. Voglio dare una svolta alla mia carriera" ha concluso.