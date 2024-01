Carlos Alcaraz non si ferma e sfida Djokovic: "Voglio battere i suoi record"

© Cameron Spencer/Getty Images

Continua senza problemi il cammino della testa di serie numero due agli Australian Open. Carlos Alcaraz ha raggiunto gli Ottavi di finale senza patemi, battuto facilmente il cinese Shang, costretto tra l'altro al ritiro a inizio terzo set.

Una sfida mai cominciata e una sorta di allenamento per il fenomeno spagnolo che ha ricevuto tra l'altro un'altra buona notizia. Agli Ottavi di finale non sfidera' l'ostico Tommy Paul (lo ha battuto in passato e gli ha creato sempre precedenti), ma invece affronterà il serbo Miomir Kecmanovic, abile ad annullare due match point all'americano e a proseguire così nel torneo.

Cinque set molto combattuti e che hanno visto un risultato a sorpresa, Alcaraz può sorridere e in conferenza stampa è apparso piuttosto tranquillo. Ecco le sue parole nello specifico: "Non sono ancora al mio livello migliore, ormai me ne sono reso conto ma ho cercato di concentrarmi solo sul match e ho pensato a fare una buona partita.

Shang è un grande tennista e credo che in futuro lo affronterò più volte in tornei come questo. Voto al match? Mi sento bene, credo di essere a un livello da 7-8 su 10, è un buon livello e mi sento bene.

Sto migliorando giorno dopo giorno e anche con i movimenti le cose fammi meglio. Mi sto abituando a questi campi e spero che possa ancora migliorare. Obiettivi? Il mio obiettivo è mantenere un livello alto tutta la stagione.

Dopo Wimbledon ho perso match che non avrei dovuto perdere ma questo è il tennis, sono cose che capitano. Ora il mio obiettivo è fare bene come l'anno scorso e correggere le cose che ho fatto di sbagliato. Kecmanovic? Lui è reduce da match molto duri e sicuramente questo è meglio per me.

Due anni fa ci affrontammo a Miami e lui giocò un grande match, penso che sarà ancora una grande battaglia. Devo giocare il mio miglior tennis per avanzare al prossimo turno. Record di Borg? Non gli do importanza, i record a cui voglio ambire sono quelli di Novak, miro a quelli nel corso della mia carriera.

Sono concentrato sul lavoro e voglio fare bene, ma non devo concentrarmi sui record altrimenti la cosa potrebbe mettersi contro di te".