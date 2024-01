Paula Badosa: "Carlos Alcaraz maschera i problemi del tennis spagnolo"

© Cameron Spencer/Getty Images

Paula Badosa ha rilasciato un'intervista piuttosto interessante e forte nell'ultima conferenza stampa agli Australian Open, dato che è uscita di scena al terzo turno contro la statunitense Anisimova. La 26enne ha riflettuto sul momento e sulle difficoltà che sta vivendo - secondo lei - il tennis spagnolo: "Lo penso e lo dico da molto tempo, mancano giocatori.

È una cosa che mi mette un po' tristezza perché credo che il nostro movimento abbia sempre avuto tanti atleti. Mi sono ispirata a tanti giocatori come Rafa, David Ferrer, Verdasco, Muguruza o Carla Suarez Navarro.

Ora abbiamo un giocatore eccezionale come Carlos Alcaraz, Davidovich Fokina che ha molto potenziale ed è un ottimo tennista capace di tutto, ma poi dal lato femminile stiamo faticando un po' di più. Vorrei conoscere la soluzione per vedere se posso aiutare più atleti a uscirne.

Penso che manchi ancora un buon lavoro di base da parte della Federazione o qualcosa del genere" ha spiegato. Sul tema ha rimarcato: "Quello che fanno Carlos e Nadal mascherano un po' tutto, ma anche i Big 3 hanno nascosto tutto.

Si è sempre detto che lo sport maschile è più regolare, ma ora vediamo come i tennisti della top 10 cadono al primo o al secondo turno. Per fortuna, avere Alcaraz copre tutto quello che abbiamo alle spalle visto che non ci sono molti giocatori spagnoli in questo momento".

Badosa analizza il suo Slam a Melbourne

"È molto positivo, soprattutto considerando le condizioni del mio infortunio. Mi sento abbastanza bene, anche se ovviamente fisicamente devo ancora raggiungere il mio miglior livello.

Lei ha giocato molto bene, è stata molto concentrata nei momenti in cui doveva esserlo. Nel mio caso ho due belle vittorie, ho espresso un buon tennis e tra poche settimane tornerò in condizione" ha dichiarato Badosa.