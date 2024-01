Alcaraz, il bilancio degli scontri diretti con Sonego è negativo: "Non mi piace"

© Darrian Traynor/Getty Images

Dopp un primo set trascorso a litigare con le numerose occasioni concessegli da Richard Gasquet, Carlos Alcaraz ha dominato la partita in lungo e in largo imponendosi con il punteggio di 7-6( 5) , 6-1, 6-2. È così che può riassumersi l'esordio dello spagnolo agli Australian Open.

Il fenomeno aveva giocato il suo ultimo match ufficiale alle Nitto ATP Finals contro Novak Djokovic e ha probabilmente avuto bisogno di più tempo per ritrovare il giusto ritmo ed esprimere il suo miglior tennis.

Alcaraz: "Sotto negli scontri diretti con Sonego? Non mi piace questa cosa"

"Mi sono sentito abbastanza bene e penso di aver giocato a un buon livello.

Ho avuto tante opportunità che non sono riuscito a sfruttare nel primo set( nove le palle break annullate da Gasquet, ndr) , ma è normale dopo due mesi senza competere. Credo che oggi sia stato un po' più difficile proprio perché non giocavo da molto tempo" , ha dichiarato Alcaraz in conferenza stampa.

"Sono comunque soddisfatto del mio rendimento generale. Penso di aver gestito bene mentalmente la parte di match in cui lui ha annullato tante palle break. Ho cercato di non pensarci troppo, ma devo migliorare sotto questo punto di vista" .

Il prossimo avversario di Alcaraz sarà Lorenzo Sonego. Il piemontese si è aggiudicato l'unico precedente disputato al Masters 1000 di Cincinnati nel 2021. "Non mi piace esser sotto contro nessuno negli scontri diretti.

Questo mi conferisce ulteriore motivazione. Ha sconfitto Daniel Evans, il che non è facile. Cercherò di continuare a migliorare e farò il massimo per batterlo" .