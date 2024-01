Carlos Alcaraz: "Voglio la finale degli Australian Open e giocare con Novak Djokovic"

© Julian Finney/Getty Images

Carlos Alcaraz è pronto a esordire agli Australian Open, primo appuntamento prestigioso della stagione a cui si presenta con grandi obiettivi. Il tennista spagnolo non si è infatti nascosto in conferenza stampa e ha posto ambizioni importanti nello Slam di Melbourne: "Voglio arrivare in finale e spero di giocare contro Novak Djokovic.

Sarebbe bellissimo ovviamente. Sapere che qui quasi nessuno è capace di batterlo è senza dubbio una motivazione in più. Voglio sempre affrontare i migliori giocatori del mondo per vedere qual è il mio livello" ha dichiarato l'iberico, che in carriera non è ancora andato oltre il terzo turno.

Tra le novità per il giovane 20enne l'assenza di coach Juan Carlos Ferrero: "È difficile non stare con lui. Ovviamente viaggia quasi il 100% dei tornei. Probabilmente ne ha saltati solo uno o due l'anno scorso. Sarà difficile affrontare una grande manifestazione senza di lui.

Ma avrò comunque Samuel (López) al mio fianco, che è anche un grande allenatore. Mi fido di lui al 100%".

Alcaraz e la 'new generation'

Carlitos ha parlato anche di Jannik Sinner e Holger Rune, che fanno parte insieme a lui della 'new generation': "Holger ha la mia stessa età.

Sinner ha solo due anni in più. Siamo la generazione successiva, non so perché io ho vinto due Slam e loro no" ha affermato. Alcaraz ha scelto, come l'altoatesino e anche Daniil Medvedev, di non disputare competizioni ufficiali Atp prima degli Australian Open.

Davanti ai media ha motivato la decisione: "Abbiamo finito la stagione molto tardi e preferisco prendermi una vacanza e qualche giorno per recuperare. Ovviamente preferisco fare un ottimo precampionato. Abbiamo avuto bisogno di quasi 4 o 5 settimane di preseason per prepararci bene al primo Grande Slam quest'anno.

Non abbiamo avuto quasi il tempo di fermarci ed è stato molto difficile giocare un torneo precedente, quindi abbiamo scelto di venire direttamente qui" ha spiegato.