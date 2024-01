Carlos Alcaraz affamato verso Melbourne: "Sono solo al 70% del mio potenziale"

© Kelly Defina/Getty Images

Gli Australian Open 2024 sono ormai alle porte e mancano pochi giorni al primo grande torneo dell'anno. C'è grande attesa per questo Siam, c'è curiosità per vedere se Novak Djokovic continuerà a conservare lo scettro e il titolo di numero uno al mondo o verrà detronizzato da questi nuovi giovani talenti.

Insomma si preannuncia una stagione ricca di emozioni, soprattutto al vertice. Uno dei possibili avversari, forse il principale, del campione serbo è il talento spagnolo Carlos Alcaraz, vincitore dell'ultimo Wimbledon e numero due al mondo.

Il tennista iberico si è raccontato ai microfoni di Le Figaro ed ha parlato delle sue ambizioni per la sua lunghissima stagione. Ecco le sue parole nello specifico: "Mi viene da ridere in maniera naturale in campo, gioco per divertirmi e provare sempre a fare cose diverse.

Quando ho iniziato a giocare - quando avevo quattro o cinque anni - già era così. Voglio godermi tutta questa esperienza perché sto vivendo il mio sogno di infanzia, percepisco il tennis ancora come un gioco divertente e nulla più, in fondo credo che parte del mio successo sia dovuto al fatto di avere un sorriso sul viso, credo che riflette sul mio livello di gioco".

Il tennista ha proseguito: "Una delle cose che adoro è vedere il pubblico divertirsi quando faccio giocate speciali e mi regala energia per esibirmi al mio miglior livello. Adoro fare palle corte e allo stesso tempo colpire la palla in maniera forte per spaventare i miei avversari".

Infine il tennista ha continuato su cosa serve per migliorare: "Non importa quante risorse tecniche io abbia, ci sono ancora aspetti sul quale devo migliorare e ne sono consapevole. Il mio tennis è buono ma devo crescere a livello fisico e mentale.

Ho solo 20 anni e credo di avere ampi margini di miglioramento. Il tennis è in continua evoluzione e bisogna sapersi adattare alle nuove esigenze. Al momento credo di essere al 70-75 % del mio potenziale". Alcaraz si trova nella parte bassa del tabellone dove potrebbe affrontare Daniil Medvedev in semifinale.