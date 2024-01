Carlos Alcaraz: "Avere il sorriso sul viso è la chiave di tutto ciò che faccio"

© Hector Vivas/Getty Images

Manca soltanto una settimana dall’esordio stagionale di Carlos Alcaraz, che scenderà in campo, per la prima volta nel 2024, direttamente agli Australian Open. Una scelta, quella di non partecipare a nessuno dei tornei di preparazione al primo slam dell’anno, piuttosto conservativa da parte del 20enne spagnolo, unico giocatore tra i top insieme a Jannik Sinner che arriverà a Melbourne senza alcuna partita sulle gambe.

Visti i problemi al polso manifestati da Novak Djokovic alla United Cup e il ritiro di Rafael Nadal, lo spagnolo sarà uno dei favoriti per la conquista del major australiano. In una recente intervista rilasciata a Le Figaro, in occasione del lancio del suo borsone Louis Vitton personalizzato, il due volte campione slam ha parlato del suo amore per il tennis e di cosa lo rende felice.

Le parole di Carlos Alcaraz

Alcaraz è uno dei tennisti più amati del circuito, specialmente per il suo proverbiale sorriso, emblema della gioia del giovane spagnolo di praticare lo sport che ama. "È naturale, fin da quando ho iniziato all'età di 4 o 5 anni.

Cerco sempre di godermi il momento e di vivere il mio sogno di bambino. Vedo ancora il tennis come un gioco e mi diverto sempre a stare in campo. Avere il sorriso sul viso è la chiave di tutto ciò che faccio. Sorrido molto quando gioco e questo si riflette sul mio gioco” ha spiegato il tennista murciano.

Cosa rende felice il campione spagnolo? "Fare cose diverse e fuori dall'ordinario e vedere che il pubblico si diverte. Il loro entusiasmo mi rende davvero felice e questo mi dà ancora più energia. Mi piacciono i drop shot quando li sento bene in mano.

Ma il mio colpo preferito è il dritto, con il quale mi sento davvero a mio agio. Uso molta potenza con questo colpo, che spaventa la maggior parte dei giocatori, ed è per questo che è il mio preferito. Cerco di sfruttarlo al massimo, anche se non sempre funziona" ha rivelato Alcararz.

Il tennista murciano ha concluso parlando della crescita del suo tennis. "Il mio tennis è buono, ma anche mentalmente e fisicamente devo migliorare, quindi è un mix di tutto questo. Ho solo 20 anni e ho ancora molti margini di miglioramento, perché il tennis cambia continuamente e bisogna adattarsi ed evolversi con esso" ha dichiarato Alcaraz.