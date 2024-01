Atp Barcellona - Carlos Alcaraz difenderà il titolo, in campo anche Rafael Nadal

Trofeo numero 15 ad Hong Kong per Andrey Rublev: le sue parole in vista degli AO

Per Alcaraz si tratta del quarto appuntamento stagionale su terra rossa essendo iscritto nel mese di febbraio all’ATP 250 di Buenos Aires ( in cui è il campione uscente) e all’ATP 500 di Rio de Janeiro (dove difende la finale persa contro il britannico Cameron Norrie,ndr.) e ad inizio aprile al Masters 1000 di Montecarlo .

Il vincitore di 22 Slam è rientrato nel circuito a Brisbane (dopo un’assenza di un anno a seguito dell’infortunio patito nel corso degli AO 2023 in cui difendeva il titolo dell’edizione precedente,ndr.) e gareggerà sui campi in cui ha vinto 12 volte (l’ultima volta nel 2021 battendo nell’ultimo atto il numero 6 dell'attuale classifica mondiale Stefanos Tsitsipas) e a cui l’organizzazione ha dedicato il campo centrale (Pista Rafael Nadal,ndr.) nell’anno 2017.

Quest’anno il titolo della categoria 500 del Tour ATP sarà assegnato il 21 aprile. La competizione inizierà il 13 dello stesso mese sui campi della città blaugrana, la settimana successiva al Masters 1000 di Montecarlo e anticipando quello di Madrid in cui Alcaraz è campione in carica (ha battuto nell’atto conclusivo il qualificato tedesco Jan-Lennard Struff,ndr.) Il campione di Wimbledon 2023 è il secondo partecipante annunciato dai promotori dopo la leggenda spagnola Rafael Nadal.

Il torneo ATP 500 di Barcellona vedrà tra i partecipanti il tennista spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero uno più giovane della storia cercherà di difendere il titolo conquistato nell’edizione 2023 superando in finale il greco Stefanos Tsitsipas.

