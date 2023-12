Carlos Alcaraz fa sognare i fan e svela i grandi obiettivi per il 2024

© Aitor Alcalde/Getty Images

Non mancherà la fame e la voglia di risultati a Carlos Alcaraz per la prossima stagione. Il tennista spagnolo, che non avrà punti da difendere fino agli Australian Open e ha la possibilità dunque di avvicinarsi alla vetta della classifica detenuta da Novak Djokovic, ha svelato quali sono i suoi grandi obiettivi per il 2024.

Il giovane 20enne non si è nascosto e ha continuato a tenere alta l'asticella delle aspettative. La rivelazione del numero 2 al mondo è avvenuta al termine della partita di esibizione (valida per la coppa intitolata a suo nome) disputata contro il connazionale Roberta Bautista Agut.

Le parole del nativo di Murcia hanno fatto sognare i fan iberici: "Il mio obiettivo per il 2024 è vincere un altro Grande Slam e una medaglia ai giochi olimpici di Parigi. Se dovessi sceglierne solo uno, prenderei la medaglia d'oro in Francia" ha affermato.

La Coppa Carlos Alcaraz a casa Carlitos

Davanti a un Palazzetto dello sport a Murcia gremito di persone sugli spalti, il ragazzo allenato da Juan Carlos Ferrero è riuscito a battere l'amico spagnolo al termine di un super tie-break nel terzo set (10-7).

Dopo aver vinto il primo parziale al tie-break, Alcaraz ha subìto la reazione di Bautista Agut, che poi si è arreso in un finale piuttosto combattuto.