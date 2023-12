"Non l'ho mai battuto" - Carlos Alcaraz scherza con suo padre

© Hector Vivas/Getty Images

Carlos Alcaraz ha sconfitto Novak Djokovic con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-4 nel match di esibizione disputato alla Riyadh Season Tennis Cup. Lo spagnolo ha perso subito il break di vantaggio e giocato un brutto game sul 4-5; game chiuso con un doloroso doppio fallo che ha consegnato il primo set al campione serbo.

Alcaraz è partito bene nella seconda frazione di gioco e, questa volta, non ha sprecato il vantaggio proteggendo con cura i suoi turni di battuta. Djokovic è riuscito a ridurre il gap nella parte centrale del set decisivo, ma Alcaraz non si è lasciato condizionare dalle occasioni non capitalizzate e ha sorpreso nuovamente il rivale in risposta garantendosi l'opportunità di servire per la partita.

Opportunità che ha concretizzato senza problemi.

Carlos Alcaraz scherza con suo padre dopo il match con Novak Djokovic

Durante la cerimonia finale, Carlos Alcaraz Senior ha raggiunto suo figlio a cui è stato subito chiesto di fornire un aggiornamente sulla 'rivalità' con il padre.

"Non l'ho mai battuto (ride, ndr). Quando ho iniziato a crescere e a giocare sempre meglio, non ha più voluto giocare con me. Quindi direi che il testa a testa è ancora a suo favore", ha scherzato lo spagnolo strappando un sorriso agli spettatori presenti all'evento di esibizione.

Sul proprio account Instagram, Alcaraz ha poi scritto: "Grazie Riyadh per avermi ospitato alla Tennis Cup. È stato una bella esperienza. Spero di rivedervi presto! " .