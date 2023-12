Carlos Alcaraz sul rientro di Rafa Nadal: "È pronto per fare grandi cose quest'anno"

© Denis Doyle/Getty Images

È passato un mese esatto dall’impresa azzurra in Coppa Davis, ancora negli occhi di tutti i tifosi italiani, ed è già tempo di tornare a godere dello spettacolo del grande tennis. Carlos Alcaraz e Novak Djokovic sono scesi in campo a Riyadh per un match di esibizione ad alto tasso tecnico, tra il numero uno e due del mondo.

Nessuna posta in palio, ma conoscendo i due campioni di amichevole c’è ben poco, con lo spettacolo assicurato. Poco prima di scendere in campo contro il serbo, il 20enne murciano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media sauditi, parlando dell’imminente ritorno in campo del suo connazionale e idolo Rafa Nadal.

Le parole di Carlos Alcaraz su Rafa Nadal

Il due volte campione slam, nonostante la lunga assenza dai campi del 37enne maiorchino, ha già avuto la possibilità di affrontare, nella sua ancor breve ma brillante carriera, il connazionale per ben tre volte, riuscendo ad imporsi nell’ultimo scontro diretto del 2022 ai quarti di finale del Master 1000 di Madrid.

A proposito del ritorno in campo di Nadal, previsto tra pochi giorni all’Atp 250 di Brisbane, Alcaraz si è detto convinto che il 22 volte campione slam rientrerà presto al vertice del tennis mondiale.

“Penso che sia pronto. Ho visto alcuni video di allenamento e sembra al 100%. Ho sentito altri giocatori che si sono allenati con Rafa nelle ultime settimane e mi hanno detto che tornerà al suo buon livello. Il suo livello massimo.

Penso che anche lui sia pronto per grandi cose quest'anno” ha dichiarato lo spagnolo. Per Nadal si tratta, come rivelato da lui stesso, della sua ultima stagione da professionista. Lo spagnolo scenderà in campo nel torneo di preparazione agli Australian Open, un anno dopo la sua ultima apparizione proprio nel primo slam dell’anno, quando fu eliminato al secondo turno da Mackenzie Mcdonald.

Poi l’infortunio, l’operazione e il lungo stop, ma adesso è pronto per vivere un’ultima stagione da protagonista.