Carlos Alcaraz: la Ferrero Tennis Academy gli dedica un campo

© Twitter fair use

In attesa dell’inizio della nuova stagione tennistica, Carlos Alcaraz è al lavoro per preparare al meglio il suo ritorno agli Australian Open, primo slam dell’anno, che nel 2023 lo spagnolo fu costretto a saltare per infortunio.

Il 20enne murciano non disputerà nessun match ufficiale prima del major australiano, ma sarà protagonista il 27 dicembre di un match di esibizione contro il numero uno Novak Djokovic. In questi giorni però il due volte campione slam ha vissuto un momento di piuttosto emozionante, riconoscimento di una brillante seppur breve carriera.

Il tennista murciano è stato omaggiato dalla Ferrero Tennis Academy, sua casa negli ultimi cinque anni e luogo chiave nella sua evoluzione come giocatore e persona. Il circolo gli ha infatti dedicato uno dei campi dell'Accademia di Villena, che da oggi porterà il suo nome, ribattezzato "Pista Carlos Alcaraz".

Alla cerimonia di intitolazione era presente naturalmente lo stesso tennista iberico, il suo coach Ferrero, che indossa ancora la stecca alla gamba destra dopo l'intervento chirurgico subito in questa stagione, e alcuni ospiti speciali.

Campo intitolato ad Alcaraz: presente anche Jannik Sinner

La targa con il nome del giocatore spagnolo è stata mostrata per la prima volta in una cerimonia alla quale era presente anche Jannik Sinner, il quale si allena proprio nell’Accademia con Carlitos.

Un’altra chiara testimonianza del rispetto e della stima reciproca tra le due giovani stelle del tennis mondiale. Il tennista azzurro è stato immortalato mentre è impegnato a scattare alcune fotgrafie al collega.

"Spero che questi cinque anni di lavoro siano i primi di una lunga carriera". Sono state queste le parole di un emozionato Alcaraz, che ha ringraziato il circolo, il suo coach e tutti i presenti per il riconoscimento ricevuto.

🗣️ “Espero que estos cincos años de trabajo sean los primeros de toda una vida”



👏 Con estas palabras de agradecimiento inauguraba ayer @carlosalcaraz la pista que lleva su nombre en @EqueliteFerrero .



📸 Un recuerdo que nos llevamos todos los allí presentes, ¡incluso Sinner! pic.twitter.com/ts6B7DQRuR — Fernando Murciego (@fermurciego) December 22, 2023

Dopo il bel momento in patria, per lo spagnolo saranno settimane impegnative, per arrivare al 100% a Melbourne e provare a conquistare il suo primo slam australiano in carriera.