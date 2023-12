Becker e i problemi fisici di Alcaraz: "Lui e Ferrero troveranno una soluzione"

© Julian Finney/Getty Images

Nonostante la giovane età, Carlos Alcaraz ha dovuto già rinunciare a diversi tornei a causa degli infortuni. Un problema muscolare alla gamba destra - avvertito durante la off season - ha costretto lo spagnolo a rinviare il suo inizio di stagione.

Alcaraz aveva già dato forfait alle Nitto ATP Finals 2022 per un infortunio agli addominali ed è tornato in campo direttamente al torneo ATP 250 di Buenos Aires, evento che ha vinto battendo in finale Cameron Norrie.

A Parigi, inoltre, il fenomeno di Murcia è stato colpito dai crampi e non ha potuto tenere il ritmo di Novak Djokovic nel corso del penultimo atto del Roland Garros. Per Alcaraz, nel 2024, sarà importante trovare quell'equilibrio fisico in grado di conferire continuità alle sue prestazioni.

Le parole di Boris Becker su Carlos Alcaraz

Al podcast di Eurosport “Das Gelbe vom Ball” , Boris Becker - attuale allenatore di Holger Rune - si è soffermato proprio su questo importante aspetto. "Quando perdi un po' di motivazione, anche il corpo ne risent e salti una o due sessioni di allenamento.

Questo è quello che mi è successo. È successo a ogni ventenne in grado di avere subito successo. Sono convinto che sarà molto motivato durante la preparazione con Juan Carlos Ferrero al suo fianco.

Non vede l'ora di giocare gli Australian Open e che inizi la nuova stagione" , ha detto Becker. "Dovremo vedere cosa succede. L'ho visto dal vivo a Torino alle ATP Finals, anche in allenamento. Era fisicamente in forma. Sono convinto che loro due troveranno la soluzione giusta.

A nessuno piace essere infortunato. La domanda è: cosa gli manca? Ma Ferrero e Alcaraz sapranno sicuramente cosa fare" .