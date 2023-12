Carlos Alcaraz rivela la programmazione per l'inizio di stagione: i dettagli

© Hector Vivas/Getty Images

Carlos Alcaraz avrà un piccolo vantaggio rispetto al diretto rivale Novak Djokovic per l'inizio della nuova stagione: nel 2024, fino all'appuntamento prestigioso degli Australian Open, il tennista spagnolo non avrà punti da difendere visto che ha saltato l'evento di Melbourne lo scorso anno a causa di un infortunio.

Mentre il serbo dovrà cercare di confermare il titolo conquistato, l'iberico potrebbe andare all'attacco della vetta della classifica Atp. Il fenomeno 20enne ha diffuso pubblicamente quale sarà la sua programmazione nei prossimi mesi: prima dello Slam di Melbourne il nativo di Murcia ha scelto di non scendere in campo in un torneo 250 di preparazione.

A seguire Carlitos si concederà un momento di pausa per poi partire alla volta del Sudamerica. Come lo scorso anno, parteciperà al 250 di Buenos Aires e all'Atp 500 di Rio de Janeiro: entrambi i tornei si disputeranno nel mese di febbraio.

Dunque un piccolo passaggio alla terra rossa per l'atleta di coach Juan Carlos Ferrero, che sarà anche ai nastri di partenza dei Masters 1000 sul cemento di Indian Wells (campione in carica) e Miami.

Este será el calendario de Carlos Alcaraz en el primer cuatrimestre de 2024:



Open de Australia (14-28 enero)

Buenos Aires (12-18 febrero)

Rio (19-25 febrero)

Indian Wells (6-17 marzo)

Miami (20-31 marzo)



Un allenamento particolare

Intanto, Carlos Alcaraz si è allenato recentemente con l'italiano Flavio Cobolli nell'accademia del suo allenatore.

Il numero 2 del mondo scalda i motori ed è pronto a riprendere a giocare le manifestazioni ufficiali del circuito maggiore.