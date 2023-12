Corretja: "Carlos Alcaraz non deve essere ossessionato dal primo posto"

© Hector Vivas/Getty Images

La stagione 2024 è alle porte e gli Australian Open sono una ghiotta occasione per iniziarla al meglio. La scorsa stagione a trionfare fu Novak Djokovic, che a Melbourne riprese il filo lasciato nel 2022 a causa della sua assenza.

Nella prossima edizione però il numero uno dovra guardarsi da Carlos Alcaraz, assente per infortunio nel 2023 e determinato a scalzare nuovamente il 24 volte campione slam. In una recente intervista di Eurosport, Álex Corretja si è detto fiducioso per le possibilità del suo connazionale, commentando poi la serrata lotta al numero uno.

Le parole di Alex Corretja

L’ex tennista spagnolo ha spiegato come per Alcaraz possa diventare dannoso essere ossessionato dalla caccia al primo posto nel ranking. “Penso che Carlos debba rilassarsi riguardo al numero uno.

È già stato numero uno, ha già dimostrato a se stesso che può essere in cima alla classifica, e ora dobbiamo aspettare il momento giusto. Deve continuare ad aggiungere punti, partite, titoli... e a poco a poco il circuito gli mostrerà dove è in grado di arrivare.

Non deve farsi ossessionare da questo: può fargli giocare tornei che in condizioni normali non giocherebbe. È già stato numero uno... Cosa importa se sono 20 settimane da numero uno o 33? Questo sarà il segno della sua carriera, verrà naturale.

Il numero uno arriverà in seguito ai suoi risultati, ma non credo che debba essere un obiettivo: può essere un'illusione, ma genera uno stress extra che non credo compensi” ha detto Corretja. L’attuale commentatore televisivo ha poi aggiunto.

“Se si vince perché si ha un livello alto, ma non si migliora e non si progredisce... alla lunga si perde. Nel tennis bisogna trovare l'equilibrio tra la vittoria e la scoperta di cose nuove: è questo che ha reso unici Federer, Nadal e Djokovic, il fatto di incorporare costantemente cose nuove nel loro gioco.

Alcaraz è in una posizione privilegiata per continuare ad avere successo, queste cose si imparano con l'età”.