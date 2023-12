Australian Open - Corretja carica Carlos Alcaraz e ammette: "È un tennista speciale"

© Hector Vivas/Getty Images

Considerando le sfortunate circostanze che gli hanno impedito di scendere in campo a Melbourne nel 2023, Carlos Alcaraz sarà più carico che mai agli Australian Open. Proprio dopo essere diventato il più giovane numero uno della storia grazie al successo ottenuto agli US Open ai danni di Casper Ruud, lo spagnolo ha subito due infortuni muscolari.

Il primo al Masters 1000 di Parigi.Bercy gli è costato le Nitto ATP Finals 2022; il secondo, manifestatosi durante la off season, l'Australian Open 2023. Nell'ultimo torneo della stagione, il fenomeno di Murcia si è arreso nettamente in semifinale a Novak Djokovic nel Torneo dei Maestri.

Una sconfitta che potrebbe motivarlo ulteriormente per le modalità in cui è avvenuta. Il campione serbo ha infatti imposto il suo ritmo agli scambi sin dal primo 15 e superato l'unico momento di difficoltà con grande caparbietà.

Alex Corretja: "Carlos Alcaraz è speciale"

Alex Corretja è convinto che le condizioni di gioco presenti in Australia siano perfette per lo stile di Alcaraz. "Penso che l'Australian Open sia il torneo perfetto per lui.

Per le condizioni, per il modo in cui la palla rimbalza, perché può fare caldo, perché c'è una sessione notturna simile a quella di New York... Se arriva bene all'appuntamento, può disputare un grande torneo.

Sarà emozionato dopo non aver giocato l'anno scorso" , ha dichiarato l'ex tennista spagnolo ai microfoni di Eurosport. "Credo che quest'anno il Roland Garros sarà per lui un grandissimo obiettivo. Dopo quello che è successo l'anno scorso, gestirà diversamente il torneo e avrà meno ansia di vincere.

Lo dico da tempo: penso che Alcaraz vincerà tutti gli Slam su tutte le superfici, anche le ATP Finals. Alcaraz è destinato a essere uno di quelli speciali" .