Il meglio di Carlos Alcaraz nel 2023: rivivi la stagione dello spagnolo

Carlos Alcaraz, nonostante la giovanissima età (20 anni) e i margini di miglioramento ancora ampi, è già una garanzia nel circuito maggiore. Tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori devono attendersi ormai il tennista spagnolo sempre nei primi posti della classifica mondiale: la statistica si è ripetuta anche durante il 2023, che è stato un anno molto positivo per l'iberico nonostante alcuni periodi in cui non è riuscito forse a esprimersi al top della forma in campo.

Carlitos, causa infortunio, ha saltato l'appuntamento iniziale degli Australian Open ma è rientrato mettendosi subito in mostra nella tournée sudamericana tra Buenos Aires (vittoria) e Rio de Janeiro (finale).

Il fenomeno 20enne è tornato grande protagonista sul cemento a Indian Wells, trofeo Master 1000 che è stato in grado di alzare al cielo grazie ai successi decisivi su Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Al Miami Open invece Alcaraz si è fermato in semifinale dopo una partita molto spettacolare con l'amico rivale italiano.

Il numero 2 della graduatoria si è confermato a Barcellona e Madrid, tornei che ha difeso molto bene il titolo per prepararsi al Roland Garros: sconfitta solo in semifinale contro Novak Djokovic, poi vincitore della manifestazione.

L'atleta allenato da coach Juan Carlos Ferrero ha stupito tutti sull'erba, in cui ha avuto tanti progressi importanti che l'hanno portato a conquistare il prestigioso Slam londinese e a battere il campione serbo in finale dopo 5 set combattutissimi.

Alcaraz ha raccolto poi la finale di Cincinnati, perdendo un'altra incredibile battaglia con Nole, e la semifinale degli Us Open. La parte su cemento indoor non è stata così soddisfacente e in linea con gli standard a cui ha abituato già fin troppo bene i fan, ma alle Finals di Torino lo spagnolo è riuscito a superare la fase a gironi prima di essere estromesso dalla competizione sempre per colpa di Djokovic.

Rivivi la stagione e i migliori punti di Carlos Alcaraz nel 2023: ecco, nel dettaglio, il video diffuso da Tennis Tv.