Feliciano Lopez è stufo del paragone tra Carlos Alcaraz e i Big 3: le sue parole

Tema di discussione nell’ultimo anno è quello relativo al continuo paragone tra Carlos Alcaraz e i Big 3 del tennis mondiale, ovvero Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. L’ultimo in ordine di tempo ad esprimere il proprio pensiero sull’argomento è stato l’ex tennista spagnolo Feliciano Lopez.

Feliciano Lopez si sofferma sul paragone tra Alcaraz e i Big 3

Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano madrileno AS , il direttore del Mutua Madrid Open(torneo Masters 1000 ATP e WTA) e compagno di squadra di Rafael Nadal in Coppa Davis si è soffermato sulle grandi capacità di Alcaraz e il paragone realizzato con i Big 3 dichiarando: “Alla sua età ha già vinto due tornei del Grande Slam ed è stato il numero uno al mondo.

È uno di quei giocatori che esce ogni pochi anni, ma ovviamente tendiamo a paragonarlo a Roger, Rafa e Novak. Le persone non si rendono davvero conto di quanto hanno ottenuto loro tre. Cosa succederebbe, se Alcaraz vincesse 15 Slam ,sarebbe un grosso problema? Il fatto è che, fino a poco tempo fa, Sampras aveva 14 Slam ed è arrivato un ragazzo di Manacor e ne ha vinti 14 nello stesso torneo”.





Feliciano ha continuato comparando i big 3 alle star di altri sport. “Ho vissuto questi momenti, li ho affrontati. Ciò che è successo non si ripeterà. La probabilità è molto bassa. Dobbiamo fare un esercizio di pedagogia e dire che è irreale vedere un Michael Jordan, tre insieme, ogni 15 anni” ha sottolineato il nativo di Toledo.



Lopez ha concluso sottolineando le grandi doti tennistiche di Alcaraz affermando: “Alcaraz è incredibilmente bravo.

Non ho alcuna spiegazione per quei tre. Come dire a uno che sogna di diventare tennista, di vincere uno Slam, che c'è qualcuno, Nadal, che ha vinto 14 volte il Roland Garros. Godiamoci Alcaraz e la sua carriera. Se vincerà 10, 12 o 13 Slam il tempo lo dirà, ma diamo valore a ciò che ha fatto.

Non ho visto nessun altro giocatore della sua età giocare così bene. Non so se Roger giocasse come Carlos quando aveva 20 anni”.