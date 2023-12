Juan Carlos Ferrero si opera al ginocchio: non seguirà Carlos Alcaraz in Australia

© Sarah Stier/Getty Images

Un infortunio muscolare alla gamba destra ha impedito a Carlos Alcaraz di prendere parte alla scorsa edizione degli Australian Open. Lo spagnolo si è preso il suo tempo per recuperare al 100% dal punto di vista fisico e ha deciso di ripartire dai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro, dove si è scontrato due volte con Cameron Norrie in finale: nel primo caso ha vinto in due set; nel secondo ha perso al terzo e decisivo parziale.

L'ex numero uno ha partecipato solo in due occasioni agli Australian Open; l'unico Slam in cui non ha mai raggiunto finora la seconda settimana. Nel 2021, dopo aver superato le qualificazioni, Alcaraz si è fermato al secondo turno contro Mikael Ymer; nel 2022, invece, ha dato vita a una incredibile partita con Matteo Berrettini arrendendosi al super tie-break del quinto set.

Carlos Alcaraz dovrà fare a meno di Juan Carlos Ferrero in Australia

Alcaraz cercherà quindi di invertire la tendenza "negativa" nel 2024 e prendersi una personale rivincita sulla serie di sfortunati eventi che non gli hanno consentito di scendere in campo a Melbourne lo scorso anno da numero uno.

In vista del primo Slam della stagione, lo spagnolo non potrà contare sulla presenza del suo allenatore Juan Carlos Ferrero, che non potrà accompagnarlo in Australia a causa dell'intervento di artroscopia al ginocchio a cui dovrà sottoporsi prossimamente.

Ferrero non avrà il tempo a disposizione per recuperare e raggiungere Alcaraz a Melbourne. A seguire il campione in carica di Wimbledon sarà Samuel López, volto già noto del suo team. Il fenomeno di Murcia non parteciperà ad eventi ufficiali prima degli Australian Open, ma sarà impegnato in diversi incontri di esibizione: il primo lo vedrà affrontare Novak Djokovic alla Riyadh Season Cup il 27 dicembre.