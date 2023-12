Carlos Alcaraz premiato con il Stefan Edberg Sportsmanship Award

© Hector Vivas/Getty Images

Uno mas. La stagione di Carlos Alcaraz, più che positiva, si è conclusa con l’ennesimo riconoscimento. In un’annata da protagonista, conclusa con 66 vittorie all’attivo e 12 sconfitte, il tennista spagnolo ha conquistato 6 trofei, tra i quali spicca il trionfo a Wimbledon nella spettacolare finale con Novak Djokovic.

Al secondo titolo slam in carriera si sono aggiunti i titoli 1000 a Indian Wells e Madrid, gli Atp 500 di Barcellona e del Queen’s e l’Atp 250 di Buenos Aires. Ulteriore dimostrazione della bontà dell’anno di Alcaraz sono le due semifinali negli altri slam disputati, avendo saltato per infortunio gli Australian Open.

Il 20enne di Murcia è stato premiato con il Stefan Edberg Sportsmanship Award 2023, che riconosce il fair play, la professionalità e l'integrità dentro e fuori dal campo. Il vincitore viene eletto sulla base dei voti dei propri colleghi.

Alcaraz ha battuto la concorrenza di Grigor Dimitrov, Hubert Hurkacz e Jannik Sinner, gli altri giocatori candidati in questa categoria. L’italiano ha trionfato nella categoria di tennista preferito dai fan.

Le parole di Carlos Alcaraz

Il giovane campione spagnolo ha espresso la propria gioia per il premio ricevuto.

“Sono molto felice di aver vinto il Premio Stefan Edberg per la sportività. Sono particolarmente felice che sia un premio scelto dai miei colleghi del circuito. Significa molto per me, quindi ringrazio tutti di cuore” ha detto il numero due del mondo.

Alcaraz diventa il quarto spagnolo a ricevere il prestigioso riconoscimento degli ATP Awards, dopo Jose Higueras (1983), Alex Corretja (1996, 1998) e il cinque volte vincitore Rafael Nadal (2010, 2018-21). Per il 20enne di Murcia si tratta del terzo ATP Awards della propria carriera, dopo aver ricevuto il premio Newcomer of the Year nel 2020 e Most Improved nel 2022. Un riconoscimento alla persona, un ragazzo amato dentro e fuori dal campo.