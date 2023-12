Djokovic: "Alcaraz è il giocatore più completo che abbia mai visto alla sua età"

© Hector Vivas/Getty Images

Sono cinque, finora, le partite che hanno visto Novak Djokovic e Carlos Alcaraz darsi battaglia nel circuito maggiore. Sin dal primo incontro disputato al Mutua Madrid Open nel 2022, i due hanno dato vita a sfide epiche in grado di intrattenere tutti gli appassionati di tennis.

Lo spagnolo ha sconfitto Djokovic alla prima occasione imponendosi appunto a Madrid in semifinale al terzo set. Djokovic si è preso la sua personale rivincita a un anno di distanza al Roland Garros, ma a limitare Alcaraz sono stati i crampi.

Il più giovane numero uno della storia ha ammesso in conferenza stampa di non aver saputo gestire la pressione di una partita così importante. Alcaraz ha però dimostrato la sua capacità di imparare presto dagli errori e ha conquistato il secondo Slam in carriera superando al quinto set Djokovic a Wimbledon.

Una sconfitta che ha spinto Djokovic a lavorare ancora più intensamente per ristabilire le gerarchie negli Stati Uniti. Il belgradese si è imposto nell'ultimo atto del Masters 1000 di Cincinnati aggiudicandosi la partita dell'anno in tre ore e 49 minuti.

Alle Nitto ATP Finals è andato in scena lo scontro diretto meno equilibrato, perché Djokovic ha spazzato via dal campo Alcaraz con un sonoro 6-3, 6-2.

Djokovic: "Carlos Alcaraz è il giocatore più completo che abbia mai visto alla sua età"

Proprio parlando di Alcaraz e dell'impegno che la sua presenza nel Tour gli ha imposto, Djokovic ha rilasciato alcuni dichiarazioni molto interessanti al programma '60 Minutes' prodotto dalla CBS.

"Carlos Alcaraz è il giocatore più completo che abbia mai visto alla sua età. Quella sconfitta mi fece arrabbiare così tanto che ho dovuto poi vincere tutto quel che c'era da vincere su suolo americano (ride, ndr).

Ma il suo arrivo è stata una grande opportunità per reinventare me stesso e spingermi a lavorare ancora più duramente" , ha detto il serbo.