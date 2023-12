La città di Murcia rende omaggio a Carlos Alcaraz: splendido tributo

© Twitter fair use

Quest'anno la città di Murcia ha affidato un compito piuttosto particolare e speciale a Carlos Alcaraz, il giovanissimo talento del Paese celebrato fin da ora da tutti gli abitanti. Il tennista spagnolo è stato incaricato di far partire 'ufficialmente' i festeggiamenti natalizi: nella serata di sabato 9 dicembre è avvenuta una delle celebrazioni più attese, ovvero l'illuminazione dell'albero di Natale (grandissimo, alto ben 32 metri) allestito in piazza circolare.

Ed è stato proprio il numero 2 del mondo a colpire una pallina da tennis con una racchetta dopo il conto alla rovescia fatto partire da tutti i presenti: a seguito di questo rito, l'albero e praticamente tutta la città hanno iniziato a illuminarsi con uno spettacolo di musica e fuochi d'artificio davvero splendido.

Un momento fantastico, da protagonista sulla scena, quello vissuto dal fenomeno 20enne nella sua città d'origine. Ecco il video che è circolato sul web nelle ultime ore, colpendo molto gli appassionati iberici.

🎄 Carlos Alcaraz enciende la Navidad en Murcia.



📹 @AytoMurcia pic.twitter.com/BnXJR9SpSH — Germán R. Abril (@gerebit0) December 9, 2023

Alcaraz si gode ancora un po' di riposo

Carlos Alcaraz comincerà presto a pensare alla preparazione in vista dell'inizio della stagione 2024.

L'obiettivo di inizio anno sarà naturalmente gli Australian Open, torneo che non ha disputato nel 2023 a causa di un infortunio, che non gli ha consentito anche di partecipazione alle Nitto Atp Finals 2022. L'iberico proverà a gennaio di ottenere un traguardo raggiunto di recente dall'amico rivale Jannik Sinner: in caso di quarti di finale, lo spagnolo diventerebbe il più giovane dai tempi di Novak Djokovic a conquistare questo risultato in tutti i tornei del Grande Slam.