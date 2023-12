Fonseca: "Carlos Alcaraz ha solo 20 anni, ma è già una fonte d’ispirazione per tutti"

© Hector Vivas/Getty Images

Joao Fonseca la nuova e grande promessa del tennis brasiliano. Il 17enne si è messo in mostra quest'anno nel circuito Junior, dove ha raggiunto la prima posizione del ranking e conquistato gli US Open. "La mia famiglia ama lo sport.

A mio padre piace un po' di tutto, mia madre giocava a pallavolo e mio fratello praticava surf. Fino a 11 anni ho fatto un po’ di tutto, ma soprattutto calcio e tennis. Ho avuto un infortunio giocando a calcio e mi sono detto che era uno sport con troppi rischi per me.

Ho iniziato come tennista e mi sono innamorato. Sono con lo stesso allenatore da quando avevo 12 anni" , ha raccontato Fonseca in un'intervista rilasciata al quotidiano Marca.

Fonseca: "Carlos Alcaraz ha solo 20 anni, ma è già una fonte di ispirazione"

Solo a causa di un infortunio subito al polso sinistro, Fonseca non è riuscito ad allenarsi con Carlos Alcaraz presso l'Accademia dell'ex numero uno del mondo Juan Carlos Ferrero.

Il brasiliano avrebbe dovuto preparare il Roland Garros proprio allenandosi con Alcaraz. "L'anno scorso sono andato all'Accademia di Ferrero a Villena per prepararmi in vista del Roland Garros. Mi sono infortunato al polso sinistro e non potevamo allenarci insieme anche se ho conosciuto sia lui che Ferrero.

È un idolo anche se ha solo 20 anni. Ha quasi la mia età ed è già una fonte di ispirazione per tutti i giovani della nostra generazione. Possiede un incredibile arsenale" , ha dichiarato Fonseca, pronto a entrare a piccoli passi nel mondo dei grandi.

"Giocherò solo tornei professionistici il prossimo anno. L'ATP ha un programma che assegna otto wild card ai migliori junior. Mi sono iscritto per studiare all'Università della Virginia, ma non è sicuro che ci andrò.

E' qualcosa che devo decidere prima di luglio. I primi sette mesi voglio concentrarmi solo sul circuito, senza pensare all'università. Quando arriverà il momento deciderò in base alla mia classifica" .