Carlos Alcaraz disputerà un match d’esibizione prima degli Australian Open

© Hector Vivas/Getty Images

A soli 20 anni campione dentro e fuori dal campo. Carlos Alcaraz, nella sua breve ma già vincente carriera ha dimostrato di essere il presente e il futuro del tennis mondiale, collezionando titoli slam e occupando la prima posizione della classifica Atp.

Il nativo di Murcia, molto apprezzato dagli altri tennisti del circuito per la sua sportività e il suo carattere, ha dimostrato il suo grande cuore anche fuori dal terreno di gioco. Il 28 dicembre si terrà infatti a Murcia la Carlos Alcaraz Cup, una giornata di partite di esibizione a cui parteciperà lo stesso tennista murciano.

Carlos Alcaraz Cup: un torneo di esibizione per una buona causa

Dopo il finale di stagione non entusiasmante, culminato con la netta sconfitta contro Novak Djokovic alle semifinali delle Nitto Finals di Torino, l’attuale numero 2 del mondo ritornerà in campo proprio nel torneo di esibizione organizzato nella sua città natale.

Alcaraz affronterà Roberto Bautista Agut in una partita di beneficenza al Palacio de los Deportes, organizzata dalla Regione di Murcia e la Federazione di tennis della comunità. L’iniziativa, oltre al match che vedrà protagonista il vent’enne due volte campione slam, prevederà altri due incontri: una partita in carrozzina e un incontro di doppio misto.

Un ritorno a casa per una causa nobile quello di Alcaraz, che avrà la possibilità di aiutare la comunità che da cui è partito e che l’ha sempre sostenuto. Il giorno successivo il classe 2003 iberico sarà impegnato a Riyadh contro il numero uno al mondo Novak Djokovic, in un altro incontro di esibizione.

Ultimi impegni del 2023 per Alcaraz, che rientrerà dal test match in Arabia Saudita per preparare al meglio gli Australian Open, slam al quale il tennista murciano non ha partecipato nel 2023 per un infortunio dell’ultimo minuto.

Il major australiano inizierà il 14 gennaio, occasione importante per il giovane spagnolo, che a Melbourne non è mai andato oltre il terzo turno.