Carlos Alcaraz raggiunge Rafa Nadal: nuovo incredibile record per lo spagnolo

Carlos Alcaraz ha ottenuto ieri una vittoria importante contro Andrey Rublev ai fini della qualificazione alle semifinali delle Atp Finals di Torino. Dopo la sconfitta nel turno inaugurale contro Alexander Zverev, il suo passaggio del turno sembrava a forte rischio, ma ora sembra essere tornato prepotentemente in corsa.

In caso di vittoria contro Daniil Medvedev nel terzo e ultimo turno, otterrebbe il pass per il turno successivo. Il russo, già qualificato, avendo ottenuto due vittorie in altrettanti incontri, è già matematicamente qualificato.

Il 20enne murciano ha giocato fin qui una stagione stellare, impreziosita dal secondo successo della sua carriera in uno slam, precisamente a Wimbledon. L’ultimo periodo lo spagnolo è apparso per sua stessa ammissione ma non mollera comunque la presa nel torneo dei migliori otto.

Grazie al successo di ieri contro Rublev, il numero due del mondo ha raggiunto un nuovo record di precocità. Vincere 10 partite contro top 10 prima dei 21 anni. Solo due tennisti sono stati capaci di raggiungere un risultato simile nel passato, il suo connazionale Rafael Nadal e Lleyton Hewitt.

Le sue parole dopo l'ultima vittoria

“Penso di aver giocato una buona partita e credo che la chiave sia stata mostrare il mio vero gioco. Volevo fare questo a prescindente dal risultato: l’ho fatto abbastanza bene.

Sono felice di aver vinto oggi. Battere Rublev, un grande giocatore, ti conferisce tanta fiducia. Ovviamente è speciale vincere una partita dopo averne persa una. È stata davvero dura per me. Ho lottato con il mio livello negli ultimi mesi e negli ultimi tornei.

Giocare un match esprimendo questo livello mi aiuta in vista del prossimo incontro", ha spiegato. Sul suo prossimo avversario: "Proverò a fare del mio meglio e battere Medvedev. Mi ha sconfitto l’ultima volta agli US Open. Dovrò fare meglio considerando sia gli aspetti positivi che negativi di quella partita", ha concluso.