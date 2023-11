Carlos Alcaraz si sbilancia: "Jannik Sinner diventerà il numero uno nel 2024"

© Clive Brunskill/Getty Images

Carlos Alcaraz ha ottenuto la sua prima vittoria alle ATP Finals riscattando la sconfitta subita nel primo incontro di Roun Robin contro Alexander Zverev. Dopo un avvio decisamente complicato in risposta, il fenomeno di Murcia è diventato padrone assoluto del campo e ha travolto Andrey Rublev nel secondo parziale.

Un successo fondamentale per continuare a sognare l'accesso alle semifinali del Torneo dei Maestri. Per staccare il pass, però, dovrà fare i conti con Daniil Medvedev. Il russo lo ha superato in semifinale agli US Open lo scorso 9 settembre esprimendo un altissimo livello di gioco.

Carlos Alcaraz: "Jannik Sinner diventerà il numero uno nel 2024"

“Penso di aver giocato una buona partita e credo che la chiave sia stata mostrare il mio vero gioco. Volevo fare questo a prescindente dal risultato: l’ho fatto abbastanza bene.

Sono felice di aver vinto oggi. Battere Rublev, un grande giocatore, ti conferisce tanta fiducia. Ovviamente è speciale vincere una partita dopo averne persa una. È stata davvero dura per me. Ho lottato con il mio livello negli ultimi mesi e negli ultimi tornei.

Giocare un match esprimendo questo livello mi aiuta in vista del prossimo incontro" , ha commentato Alcaraz in conferenza stampa. "Sono contento di aver espresso questo livello; una vittoria che mi offre ancora una chance in questo torneo.

Proverò a fare del mio meglio e battere Daniil Medvedev. Mi ha sconfitto l’ultima volta agli US Open. Dovrò fare meglio considerando sia gli aspetti positivi che negativi di quella partita" . Alcaraz ha infine rivelato di aver visto il match tra Novak Djokovic e Jannik Sinner.

"Ho visto la partita da grande fan del tennis. È stato uno dei match più belli dell’anno, qualità altissima. Penso si siano divertiti tutti. È stato davvero incredibile. Sarebbe dura per me affrontare Jannik in Italia.

Il pubblico lo supporta in maniera incredibile, ma vedremo. Mi piace giocare queste battaglie. Le partite tra di noi sono sempre fantastiche. Sinner può vincere uno Slam nel 2024, non ho alcun dubbio. È uno di quei tennisti in grado di conquistare Major.

Credo che diventerà numero uno nel 2024 o almeno può procurarsi l’occasione di diventarlo. Questo è il mio pronostico” .