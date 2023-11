Alcaraz si congratula con Novak Djokovic: "Merita di chiudere l'anno da numero 1"

© Clive Brunskill/Getty Images

Carlos Alcaraz, alla fine, non è riuscito a chiudere la stagione sulla vetta del ranking ATP per il secondo anno consecutivo. A conseguire l’importante e prestigioso obiettivo ci ha pensato Novak Djokovic, capace di estendere il record e portarsi a quota otto.

Al serbo, dopo il 40esimo Masters 1000 conquistato a Parigi-Bercy, bastava una sola vittoria a Torino; vittoria arrivata nel primo match del Gruppo Verde contro Holger Rune. Lo spagnolo non ha brillato all’esordio assoluto nel Torneo dei Maestri con Alexander Zverev e ha subito una dura rimonta.

Per provare a raggiungere le semifinali, Alcaraz dovrà battere la concorrenza di Daniil Medvedev e Andrey Rublev; una missione complicata considerando lo stato di forma dei due tennisti russi. In conferenza stampa, il fenomeno di Murcia si è congratulato con Djokovic per l’incredibile annata.

Carlos Alcaraz si congratula con Novak Djokovic

“Merita sicuramente di chiudere la stagione da numero uno. Ha vinto tre tornei del Grande Slam e ha raggiunto la finale nel quarto( Wimbledon, ndr) . Ha conquistato due o tre Masters 1000.

Credo abbia perso solo cinque partite finora, è incredibile. Ho sentito quando ha detto che non è stato l'anno migliore della sua carriera( ride, ndr) . Novak è davvero incredibile. Ho lottato per la vetta del ranking.

Ho avuto delle occasioni negli ultimi tornei a cui ho partecipato, ma non ho colto le mie opportunità. Posso solo fargli i complimenti, è l'ottava volta che chiude da numero uno. Lotterò per questo obiettivo il prossimo anno" , ha detto Alcaraz.

"Prima esperienza alle ATP Finals? È incredibile. Onestamente, il migliore ingresso che abbia mai fatto. Per me è stato magnifico giocare la prima partita alle Finals, anche se ho perso. Mi sarebbe piaciuto raggiungere questo torneo in una forma migliore, ma è stato comunque emozionante oggi" .