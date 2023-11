Carlos Alcaraz: "È stato un match molto difficile. Superficie troppo veloce"

© Clive Brunskill/Getty Images

L’esordio assoluto di Carlos Alcaraz alle ATP Finals si è concluso con un’amara sconfitta. Lo spagnolo non è apparso nelle sue migliori condizioni - poche settimane fa ha saltato il torneo di Basilea per un problema al piede - e ha affrontato uno dei tennisti in grado di metterlo spesso in difficoltà.

Alexander Zverev lo ha battuto in rimonta affidandosi a un formidabile servizio, ma Alcaraz ha commesso errori inusuali nei momenti importanti della partita. Quello più clamoroso si è materializzato nella parte centrale del set decisivo, quando ha valutato male la risposta di Zverev sulla palla break e lasciato un colpo rimasto abbondantemente in campo.

Le prime parole di Alcaraz dopo la sconfitta contro Zverev

“È stato davvero difficile. Penso che sia stata una partita equilibrata, ma non ho sfruttato le occasioni che ho avuto. Lui ha uno dei servizi più forti del Tour.

Non ho sfruttato diverse palle break: penso sia stata questa la chiave della partita" , ha dichiatato Alcaraz in conferenza stampa. "Problemi fisici delle ultime settimane? Non penso sia dovuto a quello. Mi sento bene fisicamente.

Probabilmente non ho giocato molte partite in questa parte finale di stagione, ma alcune prestazioni sono state positive per me, anche se ho perso. Non credo di aver bisogno di più partite alla fine dell'anno. Questa è la superficie più veloce dell'anno.

Tutti gli altri tornei giocati sul cemento non avevano queste condizioni e i campi erano molto più lenti. Non capisco perché abbiano fatto questa scelta. Per avere una possibilità, ora, dovrò essere concetrato contro Daniil Medvedev e Andrey Rublev." .