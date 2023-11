Carlos Alcaraz avverte Djokovic e Jannik Sinner: "Sono arrivato fisicamente..."

© Giorgio Perottino/Getty Images

Carlos Alcaraz è uno dei tennisti più attesi in questa nuova edizione delle Nitto Atp Finals a Torino, considerando che causa infortunio ha dovuto saltare l'appuntamento del 2022. Il giovane spagnolo è però arrivato alla prestigiosa manifestazione più in difficoltà rispetto a quanto ci si potesse aspettare: l'ultimo torneo vinto è stato proprio quello di Wimbledon e a Bercy è stato subito sconfitto a sorpresa dal russo Roman Safiullin.

In conferenza stampa durante il Media Day, come riportato da Marca, l'iberico ha parlato dell'ultima partita disputata nel tour: "La sconfitta di Parigi, piuttosto dolorosa, mi ha fatto capire che devo lavorare sempre di più, questo è quello che poi ho fatto.

Bisogna sempre cercare il lato positivo nelle cose. Avendo perso presto, ho avuto diversi giorni per potermi allenare e arrivare qui in condizioni ottimali. Penso di aver fatto un ottimo lavoro in questi giorni sia fisicamente che tennisticamente, mi sento abbastanza bene" ha sottolineato.

Poi un messaggio di avvertimento a Novak Djokovic e Jannik Sinner: "Come ho detto e mostrato, ho avuto diversi dolori, soprattutto la seconda parte dell'anno, che è stata impegnativa. Ma li ho curati nel dettaglio e ho lavorato su di essi.

Sono arrivato fisicamente a Torino molto meglio di quanto pensassi".

Le parole di Alcaraz

Caritlos ha già scambiato al PalaAlpitour con il rivale serbo: "Non mi sorprende quanto seriamente Djokovic prenda il suo allenamento, perché ti alleni come giocherai e non ci sono segreti.

Lui è praticamente perfetto. Cerco di mostrare un po' di gioia negli allenamenti e nelle partite: mi può solo fare bene". L'obiettivo del numero uno è ormai lontanissimo per Alcaraz: "La lotta per il numero uno era una delle mie priorità e l'ho praticamente perso.

Questo è qualcosa che potrebbe giocare a mio favore perché non ci penserò. Per me è un regalo essere qui, anche se ovviamente me lo sono guadagnato" ha concluso.