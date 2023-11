Laver Cup 2024, Carlos Alcaraz tra i protagonisti: l'annuncio ufficiale

© Dean Mouhtaropoulos

Era una notizia nell'aria, ma ora è arrivato l'annuncio ufficiale. Una nota lieta per il tennis e per il futuro della Laver Cup, competizione che ha acquisito negli anni sempre più importanza, nonostante si trattasse di una semplice esibizione.

Il capitano del Team Europe Bjorn Borg ha nominato come numero uno della squadra europea del prossimo anno l'attuale numero due al mondo Carlos Alcaraz. L'annuncio è stato fatto con un bellissimo video apparso sui canali social della competizione e che ha fatto il giro del web in poche ore.

Ecco il video che vede l'atleta di Murcia protagonista:

Captain Bjorn Borg has named @carlosalcaraz as the first player to join Team Europe’s quest to take back the Laver Cup title in Berlin.



Read more: https://t.co/z6kbNCQ2Rs pic.twitter.com/beG8ME6jUK — Laver Cup (@LaverCup) November 8, 2023

Una notizia fondamentale per le note ambizioni di questo torneo, reduce da un 2023 abbastanza sotto le aspettative.

In tanti avevano sottolineato che - complice l'assenza forzata dei Big Three - il torneo aveva perso appeal e tra le nuove leve mancavano i giovani più importanti, tra i quali Alcaraz e il nostro Jannik Sinner. Non si conosce ancora nulla riguardo i programmi dell'azzurro ma intanto la Laver Cup 2024 avrà Carlos Alcaraz tra i protagonisti, una ventata positiva per il futuro del torneo.

Intanto il campione spagnolo lavora per chiudere al meglio questo finale di stagione. Gli ultimi tornei non sono andati benissimo ma ora lo spagnolo si candida ad essere tra i protagonisti del torneo delle Atp Finals di Torino, in programma tra meno di sette giorni.

La carriera di Alcaraz vive in alcuni momenti alti e bassi, come giusto che sia visto che parliamo di un tennista di soli 19 anni e ora Carlos disputerà le Finals per la prima volta in carriera (lo scorso anno era infortunato) ed è pronto a fare sognare i tifosi.

Lo spagnolo partita come testa di serie numero due, ovviamente sarà nel girone opposto a Novak Djokovic e I due sono candidati ad essere tra i protagonisti principali del torneo.