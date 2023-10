Carlos Alcaraz: "Non sono al 100% . Allenamento con Novak Djokovic? Ha vinto lui"

© Lintao Zhang/Getty Images

Carlos Alcaraz sembra aver parzialmente superato il problema al piede che gli ha impedito di prendere parte al torneo ATP 500 di Basilea. “Ho buone notizie! Ogni giorno che passa sto meglio e giocherò a Parigi-Bercy e sarò a Torino per le ATP Finals!

Sono entusiasta di finire l’anno alla grande! “ , ha scritto sul proprio account Instagram prima di raggiungere Parigi per l’ultimo Masters 1000 della stagione. “Mentirei se dicessi che sono al 100% .

In questo momento della stagione, dopo una lunga annata, penso che tutti i giocatori abbiano qualche problemino. Mi sento così. Sento un po’ di dolore, ma in queste settimane mi sono ripreso piuttosto bene. Sono qui e mi sento abbastanza bene per ottenere un buon risultato" , ha spiegato il fenomeno di Murcia in conferenza stampa.

Alcaraz: "Non sono al 100% . Allenamento con Djokovic? Penso... "

Alcaraz ha avuto la possibilità di allenarsi con Novak Djokovic lo scorso giorno e ha postato una foto in sua compagnia sui social. "Non so chi abbia più possibilità di vittoria tra me e Novak Djokovic.

Jannik Sinner, per esempio, sta giocando in modo incredibile. Anche Daniil Medvedev. Ci sono molti grandi giocatori e penso che il tabellone sia aperto. Molti tennisti possono vincere il torneo. Penso che allenarsi con il migliore sia il modo più opportuno per preparare il torneo.

Abbiamo parlato prima che arrivassimo a Parigi della possibilità di allenarci insieme un giorno, ed è successo ieri. Ha vinto lui( ride, ndr) “ . Alcaraz, proprio a causa di un infortunio subito a Parigi-Bercy, ha saltato le ATP Finals lo scorso anno.

“Sono davvero entusiasta di giocare questo torneo. Non ho bei ricordi, ma sto cercando di dimenticare tutto quello che è successo negli anni precedenti. Spero che le cose vadano meglio quest’anno. Non sto pensando al passato, sono concentrato solo sul presente” .

Lo spagnolo popolerà la parte bassa del tabellone a Parigi-Bercy e affronterà all'esordio Roman Safiullin.