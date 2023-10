Atp Parigi Bercy - Tante insidie sul cammino di Carlos Alcaraz: il suo tabellone

© Lintao Zhang/Getty Images

Ho un problema alla fascia plantare del mio piede sinistro e un affaticamento nella parte bassa della schiena che necessitano di cure per poter giocare il resto della stagione", con queste parole Carlos Alcaraz la scorsa settimana annunciata il forfait al torneo 500 di Basilea, rimandando la sua rincorsa al primo posto del ranking a Parigi Bercy.

Lo spagnolo nelle ultime ore ha annunciato di aver messo definitivamente alle spalle i problemi fisici e di essere pronto a competere nell’ultimo Masters 1000 dell’anno, che precederanno le Atp Finals. Le prossime settimane potrebbero significare molto per il fuoriclasse spagnolo, che vuole superare il numero uno del mondo Novak Djokovic.

Chiaramente molto passerà anche dal suo rendimento a Parigi e da quello del serbo, che perderà 600 punti della finale dello scorso anno. Il murciano invece 180.

Il cammino di Carlos Alcaraz

In queste ore è stato sorteggiato il tabellone di Bercy che andrà in scena dai prossimi giorni.

Il campione in carica di Wimbledon sarà testa di serie numero 2, alle spalle del solo Djokovic. Dopo un bye iniziale al primo turno, il suo cammino inizierà sfidando uno tra il britannico Cameron Norrie e Alexander Muller.

Più tosto l’ipotetico turno successivo che lo vedrebbe probabilmente opposto a Karen Khachanov, reduce da un discreto momento di forma. Dai quarti di finale in poi inizieranno i big match. Alcaraz potrebbe incrociare in una sfida molto interessante Stefanos Tsitsipas, che sembra in ripresa dopo un periodo non brillantissimo di forma, o Alexander Zverev.

Entrambi sono ad un passo dallo strappare il pass per le Finals a Torino. Le semifinali potrebbero riservare molte sorprese. Il 20enne qualora si spingesse fino a questo punto del torneo rischierebbe di incontrare, in quella che potrebbe essere potenzialmente già una finale anticipata, Daniil Medvedev.

Il russo dovrà prima superare un lato del tabellone molto insidioso. Grigor Dimitrov, Alexander Bublik e Hubert Hurkacz su tutti. La finale che tutti si aspettano è ovviamente contro Djokovic, ma prima che ciò avvenga i due dovranno superare un tabellone che vedrà la presenza di tutti i primi 20 del mondo.