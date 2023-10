Carlos Alcaraz, ecco il messaggio che tutti i fan aspettavano: l'annuncio è ufficiale

© Twitter Carlos Alcaraz

Il giocatore aveva già apertamente dichiarato come l'infortunio non avrebbe compromesso l'intero finale di stagione e ora è arrivata la conferma ufficiale. Carlos Alcaraz ha annunciato che è pronto a tornare in campo per gli ultimi appuntamenti di un'annata davvero splendida, coronata dal trionfo a Wimbledon e da diverse settimane trascorse al numero uno del mondo.

Ecco il messaggio pubblicato dallo spagnolo sui social network per rassicurare tutti i fan, che non attendevano altro: "Ho buone notizie! Mi sento meglio ogni giorno che passa e giocherò a Parigi-Bercy. Sarò poi a Torino per le Atp Finals!

Sono entusiasta di finire l'anno alla grande". L'atleta allenato da coach Juan Carlos Ferrero aveva comunicato nei giorni scorsi che avrebbe saltato l'impegno in programma a Basilea (un torneo della categoria 500) per un problema alla fascia plantare del mio piede sinistro e un affaticamento nella parte bassa della schiena, che necessitavano di cure particolari e un po' di riposo.

I have good news! 🙌🏻 I am feeling better every day and I will play Paris-Bercy and be in Turin for the ATP Finals! 😍 Excited to finish the year on a high! 💪🏻 pic.twitter.com/RC1pCzr237 — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) October 25, 2023

Alcaraz, un gran colpo a fine anno?

Con la Spagna eliminata dalla fase a gironi di Coppa Davis, nonostante le finali si giocheranno a Malaga, è lecito attendersi che Alcaraz punterà tantissimo sulla manifestazione di metà novembre in Italia, alla quale non ha preso parte lo scorso anno a causa di un infortunio agli addominali rimediato in Francia.

Carlitos ha voglia di tornare al top e mettere in riga tutta la concorrenza, che sarà agguerrita nell'appuntamento riservato ai migliori otto tennisti della stagione: sicuramente l'iberico ritroverà Novak Djokovic, Daniil Medvedev e Jannik Sinner, che nell'ultimo periodo lo hanno tutti battuto almeno una volta.

Un dato che ha stupito tutti recentemente è come Alcaraz non vinca un torneo ufficiale proprio dalla vittoria Slam conquistata sull'erba di Wimbledon: dopo quel secondo titolo Major, è arrivata una finale a Cincinnati e due semifinali agli Us Open e a Pechino (sconfitto, ironia della sorte, dagli altri tre qualificati alle Finals).