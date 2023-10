Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, la sfida al numero uno è a Parigi Bercy: lo scenario

© Matthew Stockman/Getty Images

FOLLOW

Il forfait di Carlos Alcaraz a Basilea cambia gli scenari. Quando per scenari si intende la vetta della Race. Lui e Novak Djokovic, i principali di questo circuito, si sono spartiti innanzitutto i tornei Slam: tre sono stati del giocatore di Belgrado, uno, quello di Wimbledon, è del giovane talento di Murcia.

Stessa cosa è avvenuta per il primo posto della classifica Atp, nonché della Race. Il forfait al torneo 500 di Basilea ha aperto nuovi scenari per quanto riguarda proprio la vetta della Race: a distanziare i due ci sono 500 punti.

Per il ventiquattro volte campione Slam ci sono 8945 punti, il giovane talento spagnolo ha conquistato 8945 punti. Questa differenza poteva essere recuperata a Basilea, che assegnava un massimo di 500 punti, ma con i problemi fisici, il vincitore di Wimbledon ha traslato la sfida per la vetta al Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Nella capitale francese, c’è un nuovo scenario per il sorpasso. Come riportato da Marca, per riuscirci, Alcaraz dovrebbe essere campione del torneo francese e il serbo non deve arrivare in finale, oppure essere finalista e Novak verrebbe eliminato agli ottavi o prima.

Dopo le Finals di Torino

Parigi Bercy potrebbe determinare chi arriva da leader della Race alle Atp Finals di Torino. Nella città piemontese, in vista anche del ranking, Djokovic ha dei punti da difendere che Alcaraz non ha.

Per il tennista serbo, che deve difendere il titolo vinto lo scorso anno contro Casper Ruud, si tratta di veder persi 1500 punti, dato che ha conquistato la vittoria rimanendo imbattuto per tutta la settimana. Per Carlos Alcaraz, invece, nessun punto da difendere dopo il forfait dello scorso anno per problemi fisici.

Lui che è arrivato a Torino per essere premiato per aver finito, per la prima volta nella sua giovane carriera, da numero uno del mondo. Sempre a Torino, verra premiato il numero uno del mondo di fine stagione: la lotta tra il tennista serbo e il giovane spagnolo è oramai alle battute finali.