Carlos Alcaraz cerca di rassicurare i fan: il messaggio in vista delle Atp Finals

I finali di stagione cominciano a essere un tabù per Carlos Alcaraz. Così come lo scorso anno, il tennista spagnolo ha accusato dei problemi fisici prima degli ultimi impegni che chiudono di fatto l'anno. Nel 2022 era accaduto durante il Master 1000 di Parigi Bercy nel match contro il danese Holger Rune, poi vincitore della competizione: in quell'occasione il giocatore iberico si è fermato per un problema agli addominali, che lo ha costretto a saltare l'importante appuntamento delle Nitto Atp Finals.

Accadrà anche quest'anno? Naturalmente i fan sperano di no e le condizioni dell'atleta allenato da coach Juan Carlos Ferrero, in questo momento, sembrerebbero rassicuranti e non preoccupare in vista della manifestazione in programma a metà novembre.

Il numero 2 del mondo, che ha nuovamente ceduto lo scettro a Novak Djokovic (definitivamente fino al termine della stagione? Non è ancora detto, anche se abbastanza plausibile), si è infortunato e ha scelto in modo precauzionale di saltare il 500 di Basilea, dal 23 al 29 ottobre, per avere più tempo a disposizione per recuperare e farsi trovare pronto in Francia.

Dopo aver comunicato il forfait agli organizzatori dell'evento austriaco, Carlitos ha cercato di rassicurare tutti i tifosi spagnoli attraverso un messaggio sui suoi canali social: "Sfortunatamente non potrò giocare a Basilea quest'anno!

Ho un problema alla fascia plantare del piede sinistro e un affaticamento muscolare nella parte bassa della schiena, che necessita di cure per poter giocare il resto della stagione. Spero di vedervi tutti presto" ha affermato.

Gli appassionati sperano non ci siano complicazioni e che Alcaraz possa rientrare nel circuito già a Parigi Bercy, per preparare nel migliore dei modi la kermesse del PalaAlpitour di Torino. Tutti vogliono assistere alla grande battaglia tra lo spagnolo, Nole, Jannik Sinner e Daniil Medvedev.

Unfortunately I will not be able to play in Basel this year! 🥲 I have a problem with the plantar fascia in my left foot and muscle fatigue in my lower back which need treatment so I can play the rest of the season.

I hope to see you all soon! pic.twitter.com/44MvsjQDVn — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) October 18, 2023